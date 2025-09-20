Почему мы "падаем" во сне и как с этим справиться

Только начинаешь засыпать – и вдруг резкий толчок, словно падаешь в пропасть. Сердце замирает, тело вздрагивает, сон прерывается. Врачи объяснили это явление и рассказали, как с ним бороться, сообщает Zakon.kz.

Ощущение резкого падения вызывает так называемый гипнотический рывок – непроизвольное подергивание мышц, которое происходит на границе между бодрствованием и сном.

Исследователи пока до конца не выяснили, зачем гипнотический рывок мозгу, но, по одной из версий, при расслаблении мышц он ошибочно воспринимает это как угрозу падения и посылает сигнал. По другой – это результат хаотичных импульсов в нервной системе, которые появляются при переходе в сон, пишет Medical News Today.

Вместе с тем есть факторы, усиливающие такие "толчки". Среди них:

стресс;

усталость;

сбитый режим сна и бодрствования;

кофе, сигареты и интенсивные тренировки поздно вечером.

Посему, если толчки повторяются слишком часто, обратите внимание на свой образ жизни. Здесь могут помочь простые меры: соблюдать режим сна, избегать стимуляторов вечером, снизить уровень стресса перед сном и создать в спальне спокойную атмосферу.

