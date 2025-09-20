#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Советы

Почему мы "падаем" во сне и как с этим справиться

Падение, сны , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 14:38 Фото: pixabay
Только начинаешь засыпать – и вдруг резкий толчок, словно падаешь в пропасть. Сердце замирает, тело вздрагивает, сон прерывается. Врачи объяснили это явление и рассказали, как с ним бороться, сообщает Zakon.kz.

Ощущение резкого падения вызывает так называемый гипнотический рывок – непроизвольное подергивание мышц, которое происходит на границе между бодрствованием и сном.

Исследователи пока до конца не выяснили, зачем гипнотический рывок мозгу, но, по одной из версий, при расслаблении мышц он ошибочно воспринимает это как угрозу падения и посылает сигнал. По другой – это результат хаотичных импульсов в нервной системе, которые появляются при переходе в сон, пишет Medical News Today.

Вместе с тем есть факторы, усиливающие такие "толчки". Среди них:

  • стресс;
  • усталость;
  • сбитый режим сна и бодрствования;
  • кофе, сигареты и интенсивные тренировки поздно вечером.

Посему, если толчки повторяются слишком часто, обратите внимание на свой образ жизни. Здесь могут помочь простые меры: соблюдать режим сна, избегать стимуляторов вечером, снизить уровень стресса перед сном и создать в спальне спокойную атмосферу.

Специалист по питанию и долголетию Мелани Мерфи Рихтер уверена, что сон играет ключевую роль в замедлении процессов старения и поддержании здоровья. Она рассказала, когда нужно ложиться спать, чтобы не стареть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Полезные продукты и привычки для продления молодости: секреты женского здоровья
17:19, 12 сентября 2025
Полезные продукты и привычки для продления молодости: секреты женского здоровья
На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью
09:43, 12 сентября 2025
На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью
Школьники не высыпаются: чем это грозит и как помочь
15:05, 08 сентября 2025
Школьники не высыпаются: чем это грозит и как помочь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: