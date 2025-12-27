Археологи раскрыли, почему 2200 лет боятся открывать гробницу первого императора Китая

В 1974 году группа фермеров в провинции Шэньси в Китае наткнулась на то, что стало одной из важнейших исторических находок в истории Китая. Речь о гробнице, где находится известная на весь мир Терракотовая армия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, несмотря на длительные раскопки и исследования, о содержимом самой гробницы мир может никогда не узнать.

Около 8 тысяч уникальных и довольно реалистичных фигур предстали перед миром впервые за более чем 2200 лет. Именно столько они были погребены в гробнице первого китайского императора Цинь Ши Хуан-ди.

Некоторые исторические записи утверждают, что гробница является частью огромного комплекса размером с город. Он не открывался с 208 года до нашей эры. И на это есть причины.

"Официально названный Мавзолеем Цинь Ши Хуан-ди, комплекс расположен в современном районе Линьтун в Сиане, провинция Шэньси. По сообщениям, строительство комплекса продолжалось около 38 лет и было завершено (а сам комплекс похоронен под 76-метровым слоем земли) примерно в 208 году до н. э. Хотя это еще не подтверждено, комплекс был построен по образцу Сианьяна, тогдашней столицы династии Цинь. По данным ЮНЕСКО, общая площадь комплекса составляет примерно 56,25 квадратных километров", – говорится в материале.

Один из древних историков Сим Цянь описал гробницу как огромный подземный дворец с "реками ртути", механически текущими по каналам. И геофизические исследования показывают, что концентрация ртути вокруг комплекса в 20-50 раз превышает естественный уровень.

Это может говорить либо о загрязнении ртутью, либо о том, что внутри гробницы находятся герметичные резервуары с ртутью.

<br>

Хотя некоторые части мавзолея раскопали, ту часть, что содержит погребальную камеру Цинь Ши Хуан-ди, никогда не открывали. Если целостность гробницы нарушить, то изменения температуры и влажности, попадание кислорода и присутствие микробов могут нанести непоправимый вред ее содержимому.

"Лакированные гробы, шелковые флаги, раскрашенные скульптуры, документы, оружие, гобелены и другие органические материалы внутри будут подвергнуты неприемлемому риску. Более того, это не просто мера предосторожности; это вывод, сделанный на основе тяжело добытого опыта", – объясняют авторы.

Когда начались раскопки Терракотовой армии, яркие пигменты, покрывавшие броню воинов, отслоились за считанные минуты после контакта с воздухом. А центральная гробница – это полностью герметичная микросреда, созданная более 2200 лет назад. Поэтому Государственная администрация культурного наследия Китая запрещает проводить раскопки, если нельзя сохранить объект.

Кроме вопросов сохранения целостности объекта, есть проблема, связанная с безопасностью. Утечка паров ртути уже представляет экологическую опасность на поверхности.

Если гробница действительно содержит реки ртути, ее раскопки без соответствующих технологий могут подвергнуть рабочих и окружающую территорию воздействию токсичных испарений.

Ранее сообщалось, что самый длинный автомобильный тоннель в мире открыли в Китае.