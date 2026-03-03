#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Наука и технологии

Ученые пять лет слышали в глубинах океана странный голос: чей он

Свет, вода, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 07:33 Фото: pixabay
Одно из наименее известных существ на Земле впервые появилось живым на поверхности, положив конец давней загадке морской жизни. Речь идет о загадочном глубоководном ките, которого годами отслеживали по звуку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Galaxy, в июне 2024 года ученые у берегов Нижней Калифорнии подтвердили первое наблюдение живого клюворылого кита с зубами, похожими на зубы гинкго, – глубоководного существа, ранее известного только по выброшенным на берег останкам.

Клюворылые киты относятся к числу наименее изученных морских млекопитающих на планете. Из 94 признанных видов китообразных почти четверть принадлежит к этой группе, однако многие из них никогда не наблюдались живыми в море.

Клюворылый кит с зубами, похожими на зубы гинкго (Mesoplodon ginkgodens), долгое время был одним из таких пробелов в знаниях. Поиски начались в 2020 году, когда исследовательница Элизабет Хендерсон и ее коллеги из Мексики и США начали отслеживать характерный китовый крик, обозначенный как BW43.

Сначала они предположили, что он принадлежит клюворылому киту Перрина, другому виду, который никогда не был задокументирован живым в дикой природе.

В течение трех лет команда неоднократно возвращалась в одни и те же воды Тихого океана, сначала используя парусную лодку, а затем зафрахтованное мексиканское рыболовецкое судно. Им не удавалось получить визуальное подтверждение.

Переломный момент наступил в 2024 году, когда они объединились с Университетом штата Орегон и развернули аппарат Pacific Storm, который буксировал систему гидрофонов для обнаружения подводных звуков и обеспечил возвышенную смотровую площадку с мощными биноклями.

Когда тем утром несколько раз всплывали на поверхность два кита, бывший исследователь из Университета штата Орегон Роберт Питман использовал модифицированный арбалет, чтобы взять образец биопсии. Дротик извлек фрагмент кожи размером примерно с ластик карандаша. Генетический анализ позже подтвердил, что это были клюворылые киты с зубами, похожими на гинкго.

Хендерсон, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Marine Mammal Science, сказал, что команда разразилась ликованием после многолетних усилий.

Ранее выяснилось, какое животное станет главным на Земле, если люди исчезнут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые открыли таинственный вулкан на дне Тихого океана
07:59, 07 октября 2025
Ученые открыли таинственный вулкан на дне Тихого океана
Ученые пролили свет на многовековую загадку о тараканах
10:05, 30 мая 2024
Ученые пролили свет на многовековую загадку о тараканах
Ученые впервые задокументировали редкий вид акул
07:30, 01 сентября 2025
Ученые впервые задокументировали редкий вид акул
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик уступил на выставочном турнире в США
07:14, Сегодня
Александр Бублик уступил на выставочном турнире в США
"Он уже не тот, но это неважно": Топурия заявил о желании подраться с Макгрегором
06:46, Сегодня
"Он уже не тот, но это неважно": Топурия заявил о желании подраться с Макгрегором
Мать Руне раскритиковала правительство своей страны из-за отсутствия эвакуации из Катара
06:18, Сегодня
Мать Руне раскритиковала правительство своей страны из-за отсутствия эвакуации из Катара
Флойд Мейвезер проведёт бой с легендой кикбоксинга
05:50, Сегодня
Флойд Мейвезер проведёт бой с легендой кикбоксинга
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: