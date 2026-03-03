Ученые пять лет слышали в глубинах океана странный голос: чей он

Одно из наименее известных существ на Земле впервые появилось живым на поверхности, положив конец давней загадке морской жизни. Речь идет о загадочном глубоководном ките, которого годами отслеживали по звуку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Galaxy, в июне 2024 года ученые у берегов Нижней Калифорнии подтвердили первое наблюдение живого клюворылого кита с зубами, похожими на зубы гинкго, – глубоководного существа, ранее известного только по выброшенным на берег останкам.

Клюворылые киты относятся к числу наименее изученных морских млекопитающих на планете. Из 94 признанных видов китообразных почти четверть принадлежит к этой группе, однако многие из них никогда не наблюдались живыми в море.

Клюворылый кит с зубами, похожими на зубы гинкго (Mesoplodon ginkgodens), долгое время был одним из таких пробелов в знаниях. Поиски начались в 2020 году, когда исследовательница Элизабет Хендерсон и ее коллеги из Мексики и США начали отслеживать характерный китовый крик, обозначенный как BW43.

Сначала они предположили, что он принадлежит клюворылому киту Перрина, другому виду, который никогда не был задокументирован живым в дикой природе.

В течение трех лет команда неоднократно возвращалась в одни и те же воды Тихого океана, сначала используя парусную лодку, а затем зафрахтованное мексиканское рыболовецкое судно. Им не удавалось получить визуальное подтверждение.

Переломный момент наступил в 2024 году, когда они объединились с Университетом штата Орегон и развернули аппарат Pacific Storm, который буксировал систему гидрофонов для обнаружения подводных звуков и обеспечил возвышенную смотровую площадку с мощными биноклями.

Когда тем утром несколько раз всплывали на поверхность два кита, бывший исследователь из Университета штата Орегон Роберт Питман использовал модифицированный арбалет, чтобы взять образец биопсии. Дротик извлек фрагмент кожи размером примерно с ластик карандаша. Генетический анализ позже подтвердил, что это были клюворылые киты с зубами, похожими на гинкго.

Хендерсон, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Marine Mammal Science, сказал, что команда разразилась ликованием после многолетних усилий.

