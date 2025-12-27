Ученые назвали 7 древних языков, которые до сих пор не расшифрованы

Археологи и лингвисты ломают головы над расшифровкой ряда древних систем письма, которые остаются загадкой по сей день, несмотря на развитие технологий, сообщает Zakon.kz.

Специалисты полагают, что они рассказывают о развитых цивилизациях, чью письменность они не могут пока понять.

Исследования Свени Бонманн – специалиста по историко-сравнительной лингвистике Кельнского университета, сосредоточены на эпи-ольмекской системе письма, некогда использовавшейся на южном побережье Мексики. Хотя некоторые надписи и символы указывают на раннюю систему письма, массив текстов настолько мал, а контекст настолько неопределенный, что расшифровка очень сложна.

Письменность цивилизации долины Инда , также называемой хараппской цивилизацией , на территории современной северо-западной Индии и Пакистана, так же загадочна. Она встречается на печатях и осколках керамики, но почти всегда в очень коротких последовательностях – вопрос о том, представляет ли она собой развитый язык или систему символов, до сих пор обсуждается.

Письменность Ронгоронго , обнаруженная на чилийском острове Пасхи, также абстрактна. Она состоит из надписей, или глифов, изображающих птиц, людей или орнаментальные формы. Надписи сохранились лишь на нескольких деревянных табличках, в том числе поврежденных.

О минойской цивилизации , центром которой был остров Крит, известно больше. Но из трех ее систем письма расшифровано только линейное B, ранняя форма греческого языка. Критские иероглифы и линейное A – загадка для ученых.

Знаменитый диск из Феста , глиняный предмет со спиралевидными символами, был обнаружен на Крите в начале XX века. Датируемый примерно 1700 годом до н.э., шрифт впечатлил ученых, но они не могут его расшифровать до сих пор.

Этрусский язык , на котором говорили в центральной Италии, также остается загадкой. Хотя алфавит разборчив, поскольку он произошел от греческого, сам язык не имеет родственников и это затрудняет понимание учеными написанного.

Протоэламский язык – самая ранняя известная письменная и административная традиция в регионе, который позже стал Эламом, а в наше время это Иран.

Надписи хорошо каталогизированы, но таблички часто представляют собой фрагменты, содержание которых напоминает административные заметки. Он не относится ни к одной известной языковой семье.

Издание отметило, что у этих письменностей есть одна проблема: у них нет эквивалентного Розеттского камня – артефакта, на котором один и тот же текст встречается в трех разных вариантах письма, что позволило ученым расшифровать египетские иероглифы.

Ученая объяснила, что ключевым фактором в расшифровке языка является возможность отнесения его к известной языковой семье. Если такого нет, то отсутствуют звуковые системы, структуры слов или типичные грамматические модели, на фоне которых можно было бы установить связь.

