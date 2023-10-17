Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика

О важности изучения государственного языка регулярно говорится на высшем уровне. Страна активно принимает меры для его популяризации, однако "говорящих" граждан по сей день не так много. Zakon.kz разбирался в причинах такого странного явления.

На высшем уровне

Как объяснял советник министра науки и высшего образования РК Нуркен Халыкберген, новое поколение тяготеет к "ана тілі" в большей степени, нежели предшественники. И тому есть объективная причина – погружение в языковую среду.

"Рост пользования языком в различных сферах жизни казахстанцев, благодаря предпринимаемым мерам официальными властями, а именно: телевидение, госслужба, радио - например, требование 50% эфира на казахском языке, разнообразный контент на казахском языке, поддержка языка на официальном уровне через рост языковых программ, сертификации языковых компетенций, тестирование чиновников на знание языка, появление языковых стандартов, обучение и подготовка педагогических кадров – все это способствует изучению языка населением", - отметил эксперт заслуги властей.

Также он выделил рост национального самосознания и историческое осознание себя как нации. По оценкам советника министра, это устойчивая тенденция, которая останется неизменной.

Надо сказать, совместная работа чиновников и исторических процессов принесла видимые плоды – почти 70% первоклассников выбрали обучение на государственном языке. Другой вопрос – осилят ли они его и, что самое главное, будут ли на нем свободно общаться.

Учат в школе

Первые уроки казахского многих подстерегают еще в детском саду. Далее – школа, потом колледж, вуз… Так язык Абая проходит с нами длинный путь от манной каши и сончаса до диплома и необходимости строить карьеру. То есть более 10 лет. Однако…

Мы наткнулись на пост в Facebook, где женщина рассуждает о чересчур насыщенной школьной программе для ребят, едва усевшихся за парты.

"Программа рассчитана на казахскоговорящих детей с развитой устной речью! Дети сидят со стеклянными глазами в классе и испытывают огромный стресс. С них постоянно что-то требуют, а они не понимают, что им нужно делать. И учитель ничем им помочь не может, потому что ему надо учить их письму, счету, чтению, они и так отстают от программы. Что делать?", - пишет пользователь.

Она предложила подписчикам вариант промежуточного этапа между садиком и школой – нулевого класса. Там детей учили бы устной казахской речи в игровой форме, без нудной зубрежки с доски.

В комментариях кто-то обыденно пожурил родителей за нежелание брать ответственность за знания чада на себя, а кто-то признал несовершенство образовательной системы – "почему бы не научить сначала бытовым, обиходным словам?".

И правда. Вынесенные из школьных стен правила, окончания, суффиксы и падежи ощущаются особенно беспомощными тогда, когда их гордый обладатель не может ответить в магазине на элементарный вопрос продавца.

Вопросы накопились и у чиновников.

В апреле текущего года экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал казаховедов:

"Вынужден сказать о том, что в принципе вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего. Поэтому была у нас инициатива о том, что необходимо с шестого класса сдавать после каждого учебного года и казахский язык как экзамен переводной и так далее. Мы старались менять программу в школе, мы старались обучить наших учителей".

Впрочем, валить все шишки на образование тоже не стоит. И вот почему.

Чем крепче экономика, тем популярнее язык

Дабы рассмотреть ситуацию с иного ракурса, мы обратились за комментарием к человеку, который как раз и занимается просветительской деятельностью - руководителю языкового центра Мустафе Мамедову. Он тоже подметил "беззубость" школ в деле воспитания полиглотов, но сделал интересный вывод:

"Да, казахский сейчас в тренде, многие хотят его изучать. Да, к нам приходят ученики 9-10 классов и, проучив его 10 лет, не знаю ничего. Но ведь не может быть такого, чтобы в каждом учебном заведении республики преподавали плохо. Есть чисто психологический аспект. Если ты знаешь русский, он обеспечит тебе комфортное будущее как минимум в других странах СНГ. Знаешь английский? На нем говорит весь мир. А вот казахский нужен только в Казахстане. И учат его, по моему опыту, тогда, когда хотят связать свое будущее с этой страной. Вот в чем загвоздка".

Новый виток интереса, по наблюдениям Мамедова, случился на фоне конфронтации России с Украиной. Допустим, в этот момент местное русскоговорящее население сделало окончательный выбор в пользу мирной родины, что как раз и поддерживает теорию о видении будущего.

Вместе с тем агрессивные методы насаждения языка спикер считает неправильным. Гораздо эффективнее дать казахстанцам сильную мотивацию для работы над собой:

"Если экономика Казахстана дорастет до топ-20, поверьте мне, люди сами найдут способы выучить язык. Сейчас, благодаря текущей политике, мы уже видим положительный сдвиг. Однажды все граждане будут знать казахский, просто на это нужно время", - считает эксперт.

От себя добавим: не последнюю роль в популяризации языка - любого - играет существующая вокруг него культура. Яркое тому доказательство - подростки, изучающие французский или корейский из-за известного мультсериала или к-pop. И справедливости ради, с легкой руки отечественных певцов, актеров, моделей, блогеров, казахская культура, музыка и традиции тоже заполучили статус трендовых.

А значит, и речь не останется не у дел.