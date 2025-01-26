Какие дети чаще становятся любимчиками родителей: ученые сделали неожиданное открытие

Ученые из Университета Бригама Янга выяснили, что родительская любовь не всегда распределяется поровну, и вычислили, какие именно дети чаще всего становятся любимчиками в семье, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Psychological Bulletin, выявило, что родители чаще отдают предпочтение старшим дочерям.

"Ученые проанализировали данные 19 469 добровольцев, использованные в 30 ранее опубликованных научных статьях и 14 базах данных. Особое внимание уделили влиянию порядка рождения, пола, темперамента и личностных качеств (таких как экстраверсия и невротизм) на родительские предпочтения", – говорится в описании к исследованию.

Ожидаемые результаты, согласно которым матери воспринимались как более благосклонные к дочерям, а отцы – к сыновьям, не подтвердились. Напротив, как матери, так и отцы чаще проявляли больше привязанности к детям женского пола, особенно старшим.

"Первенцы, включая старших дочерей, обычно получают больше самостоятельности, что может трактоваться как проявление фаворитизма. При этом ключевым фактором, влияющим на родительское внимание, выступила личностная ответственность ребенка. Организованные и дисциплинированные дети, с которыми было легче взаимодействовать, часто получали больше поддержки и внимания", – сообщили ученые.

Также исследование показало, что неравномерное распределение родительского внимания может иметь серьезные последствия. Дети, которым уделяют меньше внимания, чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья и ухудшением отношений с семьей.

Ученые подчеркнули, что результаты их работы носят корреляционный характер. По этой причине невозможно точно определить, почему родители выбирают того или иного ребенка в качестве фаворита.

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