Наука и технологии

Людям начнут пересаживать почки одного животного

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 08:55 Фото: pexels
Как считают ученые, свиные почки уже в ближайшем будущем могут заменить человеческие при трансплантации, более того, по качеству они будут даже лучше, сообщает Zakon.kz.

Зарубежное издание Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health и хирурга Роберта Монтгомери пишет, что благодаря генетической модификации риск отторжения у человека таких органов значительно снижается.

"Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь", – добавили в материале.

Предполагается, что шесть пациентов получат органы свиньи, которые были отредактированы на генном уровне в 10 местах, чтобы снизить риск отторжения.

В случае если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит дальнейшее расширение испытаний, то планируется провести еще 44 людям пересадку свиных почек.

Ранее выяснилось, почему человек видит загадочные фигуры и блики в темноте.

Аксинья Титова
