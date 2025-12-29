Людям начнут пересаживать почки одного животного
Как считают ученые, свиные почки уже в ближайшем будущем могут заменить человеческие при трансплантации, более того, по качеству они будут даже лучше, сообщает Zakon.kz.
Зарубежное издание Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health и хирурга Роберта Монтгомери пишет, что благодаря генетической модификации риск отторжения у человека таких органов значительно снижается.
"Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь", – добавили в материале.
Предполагается, что шесть пациентов получат органы свиньи, которые были отредактированы на генном уровне в 10 местах, чтобы снизить риск отторжения.
В случае если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит дальнейшее расширение испытаний, то планируется провести еще 44 людям пересадку свиных почек.
