Первый человек, которому пересадили свиную почку, умер через два месяца после трансплантации
Ричарду Слейману сделали трансплантацию в больнице общего профиля Массачусетса в марте в возрасте 62 лет. Тогда хирурги заявили, что, по их мнению, свиная почка прослужит как минимум два года, пишет Guardian.
Фотография: Массачусетская больница общего профиля/Guardian
Команда трансплантологов Массачусетской больницы заявила, что глубоко опечалена, и выразила соболезнования его семье.
Слейман был первым живым человеком, прошедшим процедуру трансплантации модифицированной свиной почки. Ранее в качестве эксперимента свиные почки временно трансплантировали реципиентам с мертвым мозгом. Двум мужчинам сделали трансплантацию сердца от свиней, но оба умерли через несколько месяцев.
В начале года мы писали, что в Казахстане выросло число нуждающихся в трансплантации органов.