Первый человек, которому пересадили свиную почку, умер через два месяца после трансплантации

Первый реципиент трансплантата генетически модифицированной почки свиньи умер примерно два месяца спустя. При этом в больнице, проводившей операцию, заявили, что у него нет никаких указаний на то, что причиной смерти была трансплантация, сообщает Zakon.kz.

Ричарду Слейману сделали трансплантацию в больнице общего профиля Массачусетса в марте в возрасте 62 лет. Тогда хирурги заявили, что, по их мнению, свиная почка прослужит как минимум два года, пишет Guardian.

Фотография: Массачусетская больница общего профиля/Guardian

Команда трансплантологов Массачусетской больницы заявила, что глубоко опечалена, и выразила соболезнования его семье.

Слейман был первым живым человеком, прошедшим процедуру трансплантации модифицированной свиной почки. Ранее в качестве эксперимента свиные почки временно трансплантировали реципиентам с мертвым мозгом. Двум мужчинам сделали трансплантацию сердца от свиней, но оба умерли через несколько месяцев.

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