Наука и технологии

"Оазис" жизни обнаружили ученые во льдах Гренландии на глубине 3,6 километра

Гренландия, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 16:48 Фото: pexels
Уникальное ледяное образование обнаружили ученые на дне океана к западу от Гренландии – из него выходят пузырьки природного газа, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что это образование поддерживает богатую экосистему и может быть самым глубоким из всех известных выходов газовых гидратов, пишет "Газета".

Газогидратные отложения, получившие название курганы Фрейи, были выявлены во время арктической экспедиции Ocean Census Arctic Deep EXTREME24 под руководством исследователей Арктического университета Норвегии. На необычную активность указал мощный газовый факел в толще воды, после чего ученые направили дистанционно управляемый подводный аппарат для изучения дна.

На глубине около 3 640 метров исследователи обнаружили обнаженные насыпи кристаллических газовых гидратов – замерзшей смеси метана и воды, устойчивой при высоком давлении и низких температурах. Оттуда в воду просачиваются метан и более тяжелые углеводороды. В месте выхода углеводородов, помимо образцов метана и сырой нефти, собрали пробы осадка, "кишащего" разнообразной глубоководной жизнью.

"Это открытие переписывает правила игры для понимания арктических глубоководных экосистем и углеродного цикла", – отметила соруководитель экспедиции Джулиана Паниери. По ее словам, курганы Фрейи сочетают геологическую активность и высокое биологическое разнообразие.

Экосистема включает трубчатых червей, улиток и ракообразных и по составу напоминает арктические гидротермальные источники. Анализ пород также указывает, что нефть и газы могли образоваться из растительного материала времен миоцена, когда Гренландия была покрыта лесами.

Ученые отмечают, что почти пятая часть мирового метана заключена в газовых гидратах, но их роль в изменении климата и перспективы добычи до сих пор остаются предметом споров.

Ранее ученые выяснили, как бы выглядела Антарктида, если бы весь лед исчез.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
