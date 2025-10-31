#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.07
615.2
6.58
Наука и технологии

Ученые впервые обнаружили у земли "память"

Пейзаж, засуха, растения, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 06:20 Фото: pixabay
Исследователи из Школы бионаук Ноттингемского университета совместно с коллегами из Университета Канзаса выяснили, что микробные сообщества в почве обладают "экологической памятью", сообщает Zakon.kz.

Как пишут в журнале Nature Microbiology, речь идет о способности сохранять следы прошлых климатических условий и использовать их для адаптации растений к новым стрессам.

Засухи становятся все более частыми и разрушительными из-за изменения климата, представляя угрозу для сельского хозяйства и природных экосистем. Ученые решили выяснить, как долговременные различия в уровне осадков влияют на состав почвенных микробов и, в свою очередь, – на устойчивость растений к нехватке влаги.

Для этого они проанализировали образцы почвы из шести прерий Канзаса, где количество дождей существенно различается. Исследователи выявили микроорганизмы и гены, связанные с "историей осадков" конкретных территорий, а затем проверили, как эти микробные "наследия" влияют на рост растений во время контролируемого эксперимента с засухой.

Оказалось, что микробы из более сухих регионов помогали местной луговой траве лучше переносить засуху, однако такого эффекта не наблюдалось у кукурузы.

"Почвенные микробные сообщества способны быстро адаптироваться к изменениям среды и помогать растениям справляться со стрессом, вызванным засухой. Более того, они могут "помнить" прошлые условия – это явление известно как экологическая память. Понимание таких микробных наследий позволит создавать более устойчивые сельскохозяйственные системы и защищать экосистемы от климатических потрясений будущего", – пояснил руководитель исследования доктор Габриэль Кастрильо из Ноттингемского университета.

По словам авторов, изучение микробной памяти может стать ключом к разработке климатоустойчивых культур, способных выживать в условиях глобального потепления и снижения уровня осадков.

Ранее ученые открыли в Греции таинственное подземное озеро возрастом 800 тысяч лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Когда Земля станет непригодной для жизни: ученые назвали дату
23:12, 16 марта 2025
Когда Земля станет непригодной для жизни: ученые назвали дату
Ученые обнаружили новый фактор потепления в Арктике
01:52, 27 ноября 2024
Ученые обнаружили новый фактор потепления в Арктике
Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах
01:54, 13 октября 2024
Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: