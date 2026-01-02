Ученые предупредили о множестве магнитных бурь в 2026-м

В наступившем 2026 году будет много магнитных бурь. Такое заявление сделал российский ученый, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году на Земле, несмотря на уменьшение числа солнечных вспышек, ожидается большое количество магнитных бурь. Причиной является активность корональных дыр на Солнце. Прогнозом поделился руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев с информационным порталом "РИА Новости".

"На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше. Основной вклад в это внесли многочисленные корональные дыры, число которых резко увеличилось. Фактор этот все еще присутствует на Солнце и в 2026 году продолжит действовать. Бурь будет много", – уверен ученый.

Богачев уточнил, что в 2025-м зафиксированы три магнитные бури предпоследнего уровня силы – G4. Для сравнения: в 2024 году произошло четыре подобных явления. К слову, одно из них имело характер G5. За минувшие 12 месяцев активность снизилась незначительно, отметил астроном.

Со слов ученого, в 2025-м замечено почти вдвое больше дней с магнитными бурями по сравнению с 2024 годом: число возросло с 40 до 73. Специалист пояснил: возникновение сильных бурь во многом носит случайный характер. Мощная солнечная вспышка может не затронуть Землю, тогда как более слабые, но направленные в сторону планеты события, способны вызвать серьезные возмущения.

В качестве примера Богачев напомнил, что самая сильная вспышка XXI века 4 ноября 2003 года не привела даже к слабым геомагнитным эффектам, а вот более слабые в мае 2024-го вызвали бурю максимального уровня G5. В 2026 году возможны сильные и очень сильные магнитные бури, предполагает эксперт.

Первое явление ожидается в ночь со 2 на 3 января, то есть уже через несколько часов. Прогнозируемый уровень составит G2, что соответствует средней по силе геомагнитной активности. Однако есть вероятность около 30%, что буря может достичь G3 и даже выше.

