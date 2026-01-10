#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

В космосе найден загадочный объект, нарушающий законы галактик

Галактика, космос, ученые, объект , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 01:00 Фото: freepik
Астрономы обнаружили необычный объект на окраине спиральной галактики M94 – плотное газовое облако, практически полностью лишенное звезд, сообщает Zakon.kz.

Объект получил название Cloud-9 и может изменить представления о формировании галактик и роли темной материи, пишет arxiv.org.

Cloud-9 находится примерно в 14,3 млн световых лет от Земли и состоит преимущественно из нейтрального водорода. При этом наблюдаемого вещества недостаточно для объяснения его устойчивости, что указывает на наличие мощного гравитационного гало темной материи. Ученые считают, что перед ними – "несостоявшаяся" галактика, в которой звездообразование так и не началось.

Объект был выявлен при помощи радиотелескопов FAST, Green Bank и массива VLA. Он имеет почти сферическую форму диаметром около 4900 световых лет и массу порядка миллиона солнечных масс, при этом не демонстрирует признаков вращения.

Наблюдения космического телескопа Hubble подтвердили отсутствие звездных скоплений. Это делает Cloud-9 редким примером структуры, состоящей из газа и темной материи без звезд.

Ученые полагают, что объект может представлять собой "застывшую" стадию ранней эволюции галактик. Его изучение позволит проверить космологические модели и глубже понять природу темной материи.

Ранее была названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет.

