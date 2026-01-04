#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Наука и технологии

Ученые выяснили, что зимой женщины кажутся мужчинам более привлекательными

Снег, зима, женщина, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 07:20 Фото: pixabay
Статистика показывает, что в новогодние каникулы интерес людей к интимной жизни растет. Об этом заявил врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько, сообщает Zakon.kz.

Как он поделился с "Газетой.Ru", интимная активность в этот период повышается из-за биосоциальных особенностей людей.

"Многие годы жизнедеятельность человека была связана со сменой сезонов, на зимний период приходилось время, когда можно побыть в кругу себе подобных, где иногда присутствовали и привлекательные персоны противоположного пола. Это социальный фактор, который привел к повышению интимной активности в этот период. Кроме того, есть и биологические предпосылки. Существуют исследования, которые показали, что женщины зимой кажутся мужчинам более привлекательными", – отметил Гулько.

Есть и сезонный вклад: зимой меняется световой режим, что влияет на сон, настроение и уровень энергии.

Кроме того, из-за длинных новогодних каникул появляется ощущение "жизни вне режима". Для психики это сигнал "можно расслабиться", и само это разрешение нередко запускает желание.

Ранее врач объяснил, почему нельзя долго спать на праздниках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как сделать себя привлекательнее для противоположного пола
22:15, 14 апреля 2024
Как сделать себя привлекательнее для противоположного пола
Ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин
10:20, 01 февраля 2025
Ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин
Психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин
00:11, 29 августа 2025
Психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: