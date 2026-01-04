Ученые выяснили, что зимой женщины кажутся мужчинам более привлекательными

Статистика показывает, что в новогодние каникулы интерес людей к интимной жизни растет. Об этом заявил врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько, сообщает Zakon.kz.

Как он поделился с "Газетой.Ru", интимная активность в этот период повышается из-за биосоциальных особенностей людей.

"Многие годы жизнедеятельность человека была связана со сменой сезонов, на зимний период приходилось время, когда можно побыть в кругу себе подобных, где иногда присутствовали и привлекательные персоны противоположного пола. Это социальный фактор, который привел к повышению интимной активности в этот период. Кроме того, есть и биологические предпосылки. Существуют исследования, которые показали, что женщины зимой кажутся мужчинам более привлекательными", – отметил Гулько.

Есть и сезонный вклад: зимой меняется световой режим, что влияет на сон, настроение и уровень энергии.

Кроме того, из-за длинных новогодних каникул появляется ощущение "жизни вне режима". Для психики это сигнал "можно расслабиться", и само это разрешение нередко запускает желание.

