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Как сделать себя привлекательнее для противоположного пола

советы, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 22:15 Фото: pixabay
Психотерапевт Клэр Лоу утверждает, что уверенность в себе делает людей более привлекательными для противоположного пола, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Metro со ссылкой на эксперта, уверенность в себе важна, потому что она намекает на другие положительные качества, которые люди ищут в отношениях: эмоциональную зрелость, стабильность и жизнестойкость. Она также отражает определенное отношение к миру.

"Как же вести себя уверенно на свидании? Прежде всего, язык тела должен быть уверенным. Не ерзайте, не скрещивайте руки на груди и не смотрите вниз. Стойте прямо, смотрите в глаза, улыбайтесь. Не бойтесь выражать свое мнение, но в то же время будьте готовы уважительно не соглашаться. Заказывайте то, что хотите вы, а не то, что, по вашему мнению, хочет от вас ваш кавалер. Не ищите одобрения и не просите комплиментов, так как это не подразумевает уверенности в себе", – рассказала специалист.

Психотерапевт отметил, что завершить свидание можно откровенным общением. По его словам, необходимо быть прямолинейным, если хотите увидеться с человеком снова.

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