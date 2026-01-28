Ученые пролили свет на событие, которое после вымирания динозавров навсегда изменило планету
Как пишет DailyGalaxy, недавно опубликованное исследование выдвигает обоснованное предположение, что резкое падение уровня кальция в океане могло быть важным фактором, повлиявшим на переход Земли от глобальной теплицы в эпоху динозавров к холодному миру с полярными снежными шапками сегодня.
Международная группа исследователей проследила по геологическим данным, как менялся уровень кальция в океане с момента вымирания динозавров, и заметила, что его концентрация уменьшилась более чем наполовину в течение кайнозойской эры.
Как объяснил профессор Яир Розенталь, снижение концентрации кальция, скорее всего, объясняется замедлением спрединга морского дна – тектонического процесса, который формирует новую океаническую кору. Проще говоря, в морскую воду стало попадать значительно меньше кальция из глубоких слоев земной коры.
Однако этот процесс сам по себе не мог запустить накопление углерода в воде. Здесь в игру вступили морские организмы. Снижение концентрации кальция в воде заставило их искать альтернативные "строительные материалы" для их панцирей и скелетов.
Анализ химического состава окаменелых раковин одноклеточных морских организмов свидетельствует, что эти организмы начали активно использовать углерод в качестве строительного материала. В результате углекислый газ, попадая из атмосферы в океан, использовался морскими обитателями для их нужд и уже не попадал обратно в атмосферу.
В конечном итоге эти особенности физиологии крошечных морских организмов за 66 миллионов лет привели к огромным изменениям в планетарном климате.
Ранее ученые узнали, что океаны Земли поглотили энергию 69 тысяч триллионов чайников.