Ученые пролили свет на событие, которое после вымирания динозавров навсегда изменило планету

Несмотря на тенденцию к глобальному потеплению в последние десятилетия, в целом современный климат значительно холоднее, чем в эпоху динозавров. И, вероятно, мир уже никогда не будет напоминать тот климатический рай, каким он был 66 миллионов лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy, недавно опубликованное исследование выдвигает обоснованное предположение, что резкое падение уровня кальция в океане могло быть важным фактором, повлиявшим на переход Земли от глобальной теплицы в эпоху динозавров к холодному миру с полярными снежными шапками сегодня.

Международная группа исследователей проследила по геологическим данным, как менялся уровень кальция в океане с момента вымирания динозавров, и заметила, что его концентрация уменьшилась более чем наполовину в течение кайнозойской эры.

Как объяснил профессор Яир Розенталь, снижение концентрации кальция, скорее всего, объясняется замедлением спрединга морского дна – тектонического процесса, который формирует новую океаническую кору. Проще говоря, в морскую воду стало попадать значительно меньше кальция из глубоких слоев земной коры.

Однако этот процесс сам по себе не мог запустить накопление углерода в воде. Здесь в игру вступили морские организмы. Снижение концентрации кальция в воде заставило их искать альтернативные "строительные материалы" для их панцирей и скелетов.

Анализ химического состава окаменелых раковин одноклеточных морских организмов свидетельствует, что эти организмы начали активно использовать углерод в качестве строительного материала. В результате углекислый газ, попадая из атмосферы в океан, использовался морскими обитателями для их нужд и уже не попадал обратно в атмосферу.

В конечном итоге эти особенности физиологии крошечных морских организмов за 66 миллионов лет привели к огромным изменениям в планетарном климате.

