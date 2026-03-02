#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Наука и технологии

Рост уровня углекислого газа в крови людей зафиксировали ученые

Ученые, исследования, воздух, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 20:41 Фото: pixabay
Рост концентрации углекислого газа в атмосфере в полной мере отражается на здоровье людей. Это подтвердило новое исследование, сообщает Zakon.kz.

Анализ данных по населению США более чем за 20 лет продемонстрировал устойчивые изменения в химическом составе крови, которые удивительно точно повторяют траекторию роста атмосферного CO₂.

Так, в исследование вошли результаты анализов крови примерно 7 тыс. человек каждые два года в период с 1999 по 2020 год. Оказалось, что средний уровень бикарбоната в сыворотке крови – маркера, тесно связанного с содержанием CO₂ в организме – вырос примерно на 7% с 1999 года. А средние показатели кальция и фосфора за тот же период снизились.

Как утверждает "Наука", эти изменения зеркально отражают рост атмосферного CO₂, который увеличился примерно с 369 частей на миллион (ppm) в 2000 году до более чем 420 ppm сегодня.

Полученные данные позволяют предположить, что организм человека уже сейчас пытается компенсировать изменения в составе атмосферы, говорит соавтор исследования Александр Ларкомб из Австралийского института исследований детства.

Когда уровень CO₂ повышается, организм задерживает больше бикарбоната, чтобы стабилизировать pH крови. По словам ученых, если нынешние тенденции сохранятся, в течение 50 лет средний уровень бикарбоната может приблизиться к верхней границе современной нормы, тогда как уровень кальция и фосфора к концу этого столетия также может достичь нижних пределов своих здоровых диапазонов.

Авторы работы отмечают: таким образом, выявлен еще один – и очень значимый – аргумент в пользу снижения выбросов.

Ранее ученый рассказал, что нужно есть реже, чтобы прожить дольше.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
На Марсе неожиданно обнаружили углекислый газ
08:13, 18 апреля 2025
На Марсе неожиданно обнаружили углекислый газ
Воздействие магнитных бурь на Землю усиливается – ученые
10:43, 16 августа 2025
Воздействие магнитных бурь на Землю усиливается – ученые
"Облака пластика" над китайскими городами обнаружили ученые
20:02, 08 января 2026
"Облака пластика" над китайскими городами обнаружили ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
20:40, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Супруга Шавката Рахмонова 19 раз за год привлекалась за нарушения ПДД
20:27, Сегодня
Супруга Шавката Рахмонова 19 раз за год привлекалась за нарушения ПДД
Семья погибшей в ДТП девушки простила жену Шавката Рахмонова: подробности
20:07, Сегодня
Семья погибшей в ДТП девушки простила жену Шавката Рахмонова: подробности
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Сегодня
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: