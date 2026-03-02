Рост уровня углекислого газа в крови людей зафиксировали ученые

Рост концентрации углекислого газа в атмосфере в полной мере отражается на здоровье людей. Это подтвердило новое исследование, сообщает Zakon.kz.

Анализ данных по населению США более чем за 20 лет продемонстрировал устойчивые изменения в химическом составе крови, которые удивительно точно повторяют траекторию роста атмосферного CO₂.

Так, в исследование вошли результаты анализов крови примерно 7 тыс. человек каждые два года в период с 1999 по 2020 год. Оказалось, что средний уровень бикарбоната в сыворотке крови – маркера, тесно связанного с содержанием CO₂ в организме – вырос примерно на 7% с 1999 года. А средние показатели кальция и фосфора за тот же период снизились.

Как утверждает "Наука", эти изменения зеркально отражают рост атмосферного CO₂, который увеличился примерно с 369 частей на миллион (ppm) в 2000 году до более чем 420 ppm сегодня.

Полученные данные позволяют предположить, что организм человека уже сейчас пытается компенсировать изменения в составе атмосферы, говорит соавтор исследования Александр Ларкомб из Австралийского института исследований детства.

Когда уровень CO₂ повышается, организм задерживает больше бикарбоната, чтобы стабилизировать pH крови. По словам ученых, если нынешние тенденции сохранятся, в течение 50 лет средний уровень бикарбоната может приблизиться к верхней границе современной нормы, тогда как уровень кальция и фосфора к концу этого столетия также может достичь нижних пределов своих здоровых диапазонов.

Авторы работы отмечают: таким образом, выявлен еще один – и очень значимый – аргумент в пользу снижения выбросов.

