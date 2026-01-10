Будто разрезан лазером: ученые все еще не разгадали тайну камня Аль-Наслаа
Как пишет Iflscience, раскол настолько прямой, что кажется, будто его вырезали лазером, а скала не наклонилась и не закрыла разрыв. Из-за этого кажется, будто камни парят в воздухе, поэтому некоторые поспешили предположить, что это работа инопланетян.
Интересно, что Аль-Наслаа – не просто необычный камень, это еще и петроглиф (изображения, созданные путем вырезания или гравировки на поверхности камня).
Существует несколько теорий, объясняющих, почему Аль-Наслаа раскололся пополам. Одна из версий заключается в том, что порода расположена на линии разлома, и раскол образовался в результате смещения грунта под породой.
Образовавшаяся трещина могла затем стать своего рода туннелем для песчаных порывов ветра. По мере того, как песчинки проходили через щель в течение тысяч лет, они могли эффективно отшлифовать неровную трещину.
Другая теория заключается в том, что объект мог треснуть из-за выветривания в результате циклов замерзания и оттаивания. Если в какой-то момент в древней истории в небольшую трещину попала вода, она могла замерзнуть и расшириться, постепенно увеличивая трещину и повышая вероятность дальнейшей эрозии в результате циклов замерзания и оттаивания. Если же снова потеплеет, весь лед исчезнет, оставив идеально ровную трещину в песчаниковой породе.
Издание допустило, что древние цивилизации создали эту необычную скальную скульптуру как географический ориентир, место религиозного значения или ранний образец искусства.
