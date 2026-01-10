#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.94
593.88
6.43
Наука и технологии

Будто разрезан лазером: ученые все еще не разгадали тайну камня Аль-Наслаа

Пустыня, человек, памятник, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 07:56 Фото: wikipedia
В оазисе Тайман в Саудовской Аравии лежит одно из самых загадочных геологических образований на Земле – на двух почти идеальных постаментах находится огромный валун диаметром около 9 метров и идеально расколотый надвое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Iflscience, раскол настолько прямой, что кажется, будто его вырезали лазером, а скала не наклонилась и не закрыла разрыв. Из-за этого кажется, будто камни парят в воздухе, поэтому некоторые поспешили предположить, что это работа инопланетян.

Интересно, что Аль-Наслаане просто необычный камень, это еще и петроглиф (изображения, созданные путем вырезания или гравировки на поверхности камня).

Существует несколько теорий, объясняющих, почему Аль-Наслаа раскололся пополам. Одна из версий заключается в том, что порода расположена на линии разлома, и раскол образовался в результате смещения грунта под породой.

Образовавшаяся трещина могла затем стать своего рода туннелем для песчаных порывов ветра. По мере того, как песчинки проходили через щель в течение тысяч лет, они могли эффективно отшлифовать неровную трещину.

Другая теория заключается в том, что объект мог треснуть из-за выветривания в результате циклов замерзания и оттаивания. Если в какой-то момент в древней истории в небольшую трещину попала вода, она могла замерзнуть и расшириться, постепенно увеличивая трещину и повышая вероятность дальнейшей эрозии в результате циклов замерзания и оттаивания. Если же снова потеплеет, весь лед исчезнет, ​​оставив идеально ровную трещину в песчаниковой породе.

Издание допустило, что древние цивилизации создали эту необычную скальную скульптуру как географический ориентир, место религиозного значения или ранний образец искусства.

Ранее стало известно, что в ключевой точке планеты формируется новый тип климата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые разгадали тайну странных космических сигналов
07:55, 07 августа 2025
Ученые разгадали тайну странных космических сигналов
Ученые, наконец, разгадали, почему лед такой скользкий
19:12, 27 декабря 2025
Ученые, наконец, разгадали, почему лед такой скользкий
В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"
12:33, 01 октября 2025
В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: