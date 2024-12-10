Ученые выяснили, что дочери суровых матерей чаще ограничивают себя в еде
Ассистент кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Мария Павликова уточняет, что для анализа были использованы такие психодиагностические методики, как голландский опросник пищевого поведения, методика Шафера, опросник образа собственного тела и др.
Согласно исследованию, жесткость и директивность матерей в большей степени связаны с ограничительным пищевым поведением дочерей. Такие девочки часто сидят на строгих диетах, безосновательно ограничивая себя в еде.
Между тем враждебность, безразличие и отсутствие близости со стороны матери чаще влечет за собой эмоциогенные и экстернальные пищевые нарушения, при которых еда для девочек является способом переживания ("пережевывания") негативных эмоций и стресса.
"Чем больше мать выражает психологическое принятие дочери, интересуется ее жизнью и стремится в чем-то помочь, тем выше удовлетворенность собственным телом у дочери".Мария Павликова
При этом специалист в разговоре с РИА Новости добавила, что чем чаще мать применяет строгие наказания, жесткий контроль, выражает неспособность учесть мнение дочери и дистанцируется по отношению к семье, тем менее позитивно девочка-подросток воспринимает свое тело.
Ключевую роль в этом вопросе играет именно материнское, а не отцовское воспитание.
"Когда девочка видит в матери прежде всего враждебного критика, она вынуждена ориентироваться на социальные эталоны красоты и женственности, которые в настоящее время все чаще предполагают модельную стройность".
Исходя из изложенного, следует, что дочь, которая всегда недостаточно хороша для матери, находится в зоне высокого риска. И напротив – чем более выражен позитивный интерес и близость матери на фоне нетребовательности и снисходительности, тем риск ниже.
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