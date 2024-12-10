Ученые выяснили, что дочери суровых матерей чаще ограничивают себя в еде

Жесткое или отстраненное воспитание матери может приводить к нарушениям пищевого поведения девочек-подростков. К такому выводу пришли российские ученые после ис­следования, в котором приняли участие 60 девочек в возрасте от 14 до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Ассистент кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Мария Павликова уточняет, что для анализа были использованы такие психодиагностические методики, как голландский опросник пищевого поведения, методика Шафера, опросник образа собственного тела и др.

Согласно исследованию, жесткость и директивность матерей в большей степени связаны с ограничительным пищевым поведением дочерей. Такие девочки часто сидят на строгих диетах, безосновательно ограничивая себя в еде.

Между тем враждебность, безразличие и отсутствие близости со стороны матери чаще влечет за собой эмоциогенные и экстернальные пищевые нарушения, при которых еда для девочек является способом переживания ("пережевывания") не­гативных эмоций и стресса.

"Чем больше мать выражает психологическое принятие дочери, интересуется ее жизнью и стремится в чем-то помочь, тем выше удовлетворенность собственным телом у дочери". Мария Павликова

При этом специалист в разговоре с РИА Новости добавила, что чем чаще мать применяет строгие наказания, жесткий контроль, выражает неспособность учесть мнение дочери и дистанцируется по отношению к семье, тем менее позитивно девочка-подросток воспринимает свое тело.

Ключевую роль в этом вопросе играет именно материнское, а не отцовское воспитание.

"Когда девочка видит в матери прежде всего враждебного критика, она вы­нуждена ориентироваться на социальные эталоны красоты и женственности, ко­торые в настоящее время все чаще предполагают модельную стройность".

Исходя из изложенного, следует, что дочь, которая всегда недостаточно хороша для матери, находится в зоне высокого риска. И напротив – чем более выра­жен позитивный интерес и близость матери на фоне нетребовательности и снисходительности, тем риск ниже.

Ранее сообщалось, что каждый в свое время приходит к выводу, что нужно начинать заботиться о здоровье. Ученые решили помочь в этом вопросе. Они провели исследование среди тех, кому больше 40 лет. Из него стало известно, что обычная ходьба может увеличить продолжительность жизни на 11 лет.