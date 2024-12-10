#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Советы

Ученые выяснили, что дочери суровых матерей чаще ограничивают себя в еде

мама дочь воспитание строгость диеты, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 15:09 Фото: pixabay
Жесткое или отстраненное воспитание матери может приводить к нарушениям пищевого поведения девочек-подростков. К такому выводу пришли российские ученые после ис­следования, в котором приняли участие 60 девочек в возрасте от 14 до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Ассистент кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Мария Павликова уточняет, что для анализа были использованы такие психодиагностические методики, как голландский опросник пищевого поведения, методика Шафера, опросник образа собственного тела и др.

Согласно исследованию, жесткость и директивность матерей в большей степени связаны с ограничительным пищевым поведением дочерей. Такие девочки часто сидят на строгих диетах, безосновательно ограничивая себя в еде.

Между тем враждебность, безразличие и отсутствие близости со стороны матери чаще влечет за собой эмоциогенные и экстернальные пищевые нарушения, при которых еда для девочек является способом переживания ("пережевывания") не­гативных эмоций и стресса.

"Чем больше мать выражает психологическое принятие дочери, интересуется ее жизнью и стремится в чем-то помочь, тем выше удовлетворенность собственным телом у дочери".Мария Павликова

При этом специалист в разговоре с РИА Новости добавила, что чем чаще мать применяет строгие наказания, жесткий контроль, выражает неспособность учесть мнение дочери и дистанцируется по отношению к семье, тем менее позитивно девочка-подросток воспринимает свое тело.

Ключевую роль в этом вопросе играет именно материнское, а не отцовское воспитание.

"Когда девочка видит в матери прежде всего враждебного критика, она вы­нуждена ориентироваться на социальные эталоны красоты и женственности, ко­торые в настоящее время все чаще предполагают модельную стройность".

Исходя из изложенного, следует, что дочь, которая всегда недостаточно хороша для матери, находится в зоне высокого риска. И напротив – чем более выра­жен позитивный интерес и близость матери на фоне нетребовательности и снисходительности, тем риск ниже.

Ранее сообщалось, что каждый в свое время приходит к выводу, что нужно начинать заботиться о здоровье. Ученые решили помочь в этом вопросе. Они провели исследование среди тех, кому больше 40 лет. Из него стало известно, что обычная ходьба может увеличить продолжительность жизни на 11 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Хорошие новости для любителей пельменей озвучили врачи
Советы
14:56, Сегодня
Хорошие новости для любителей пельменей озвучили врачи
Почему стоит больше и регулярно ходить после 40
Советы
13:07, Сегодня
Почему стоит больше и регулярно ходить после 40
О чем говорит привычка кошки спать на вещах
Советы
10:59, Сегодня
О чем говорит привычка кошки спать на вещах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: