Произошло самое сильное солнечное событие 2026 года – ученые

К Земле с обратной стороны Солнца выходит крупный активный центр – зарегистрирован повторный сильный взрыв на невидимой солнечной стороне, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 января 2026 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Сильную вспышку на Солнце с крупным выбросом плазмы в космос зарегистрировали ночью рентгеновские фотометры GOES, работающие в космосе на орбите Земли. Рост излучения начался около полуночи по московскому времени (около 02:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) и достиг в максимуме уровня M3.3 (в 03:31 по Москове, в 05:31 по Астане). Это первая вспышка M-класса в 2026 году и, соответственно, на данный момент – самое сильное солнечное событие наступившего года".

Фото: Telegram/lpixras

По данным ученых, изучение изображений с солнечных телескопов показывает, что источник взрыва находится за краем Солнца, на обратной солнечной стороне.

"Строго говоря, к Земле при таком расположении активной области вообще не должно приходить излучение – оно блокируется солнечным диском. В данном случае регистрация стала возможна благодаря тому, что источник вспышки находится прямо за горизонтом, и до планеты все же дошла часть излучения из высоких слоев солнечной атмосферы. Так как основная часть энергии была заблокирована, полная мощность события должна быть заметно выше, но не может и никогда не будет измерена – на той стороне Солнца сейчас нет спутников, оснащенных необходимыми средствами". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ученые отметили, что это второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток. Событие схожей мощности было зарегистрировано 4 дня назад, 8 января.

"Не вызывает сомнений, что на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвел за 4 дня уже 2 вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. В течение двух суток данная область Солнца станет видна с Земли (она уже совсем близко за горизонтом), и можно будет понять, что вообще там происходит. Влияние произошедшего события на Землю на данный момент полностью исключено, а прогнозы на неделю можно будет сформировать только после того, как центр выйдет на видимую сторону и станет доступен для наблюдения". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как пояснили ученые, на видео, кроме Солнца, видны 2 планеты: рядом слева Венера и на правом краю Меркурий. Также рядом с Солнцем находится Марс, но пока скрыт за искусственной Луной телескопа (черный круг). Продолжает формироваться парад из трех планет, кульминация которого придется на 22 января.

