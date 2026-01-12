Ученые Китая первыми в мире начнут измерять время на Луне

Ученые из обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине разработали первое в мире программное обеспечение LTE440 (Lunar Time Ephemeris) для точного измерения времени на Луне и его синхронизации с земным, сообщает Zakon.kz.

Исследователи оформили модель в виде готового к использованию ПО, которое может "сравнивать лунное и земное время за один шаг, вместо того чтобы полагаться на сложные вычисления". Технология поможет обеспечить более точную навигацию на спутнике "в условиях набирающей обороты мировой лунной гонки", пишет South China Morning Post.

Часы на Луне идут примерно на 56 миллионных долей секунды в сутки быстрее из-за меньшей гравитации.

"Эффект незначителен, но постепенно накапливается, делая земное время ненадежным для работы на спутнике", – говорится в публикации.

По словам астронома из Гарварда Джонатана Макдауэлла, синхронизация лунного и земного времени стала реальной инженерной необходимостью. Даже незначительные различия, исчисляемые микросекундами, могут стать существенными в навигационных системах, влияя на вычисления.

"Если вы хотите использовать аналог GPS на Луне, а мы, вероятно, захотим это сделать уже через несколько лет, особенно для точной посадки, то вам нужно будет как-то решить эту проблему", – добавил ученый.

Отмечается, что раньше разница в ходе времени на Луне и Земле не имела большого значения из-за маленького числа миссий на спутник.

"В будущем все больше космических аппаратов и экспедиций с участием людей будут работать там, поэтому LTE440 необходима", – считают ее создатели.

