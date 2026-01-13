Корональные дыры усилили влияние Солнца: ученые бьют тревогу из-за геомагнитной активности

В первые дни наступившего года зафиксирован рост геомагнитной активности, который уже превышает показатели предыдущего рекордного года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 января сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, за первые 13 дней января темпы формирования геомагнитных возмущений и магнитных бурь оказались выше, чем за аналогичный период 2025 года, который ранее считался самым активным за последние 10-20 лет. Из 13 дней восемь пришлись на периоды с повышенной геомагнитной активностью – это 62% от общего числа. В 2025 году подобные условия наблюдались в 46% дней.

С начала года уже зафиксировано три дня с магнитными бурями, что составляет 23% времени. Для сравнения, в прошлом году магнитные бури отмечались в 18% дней. Ученые подчеркивают, что делать долгосрочные прогнозы на основании первых двух недель года преждевременно, однако текущая динамика указывает на вероятность превышения прошлогодних рекордов.

Рост числа магнитных бурь происходит на фоне общего снижения солнечной активности. Считается, что пик солнечного цикла пришелся на 2024 год, а минимум ожидается в 2029-2030 годах. Основной причиной участившихся бурь специалисты называют большое количество корональных дыр на Солнце, которые усиливают солнечный ветер и воздействуют на магнитное поле Земли. Тенденций к сокращению их числа пока не наблюдается – в настоящее время на Солнце фиксируются две корональные дыры среднего размера.

В то же время текущие показатели все еще далеки от абсолютных рекордов. В 2003 году, который считается самым активным солнечным годом XXI века, геомагнитные возмущения и бури наблюдались в 72% дней, а спокойными оказались лишь 93 дня за весь год.

Ранее сообщалось, что ученые Китая первыми в мире начнут измерять время на Луне.