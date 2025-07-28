Ученые зафиксировали редкие корональные дыры на Солнце

На Солнце вновь начали формироваться полярные корональные дыры – такие структуры не наблюдались с 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На снимках, поступающих из космоса, видно активное возрождение полярных корональных дыр. Эти образования практически исчезли с поверхности Солнца в 2021-2022 годах, но на прошлой неделе начали появляться вновь", – говорится в сообщении.

Ученые пояснили, что такие дыры возникают вблизи солнечных полюсов и могут существовать несколько лет, в отличие от обычных корональных дыр, которые живут не дольше 2-3 месяцев.

По данным лаборатории, угрозы для Земли от появления этих структур не выявлены. Их формирование связано с текущим снижением солнечной активности.

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