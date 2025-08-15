#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Гигантская дыра образовалась на Солнце

Солнце, наука, дыры, магнитные бури , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 22:34 Фото: pixabay
В центральной части обращенного к Земле солнечного диска стремительно развивается крупная корональная дыра, что может привести к значительному усилению солнечного ветра и повлиять на геомагнитную обстановку в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 15 августа в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние сутки площадь дыры увеличилась примерно на 50%, причем потемнение наблюдается не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы – откуда вещество, как правило, не уходит. Это указывает на потенциально особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра.

Согласно уточненным прогнозам, увеличение скорости солнечного ветра в околоземном пространстве начнется с понедельника, 18 августа. К 19-20 августа его скорость может достигать 800-900 км/с – это в 2-2,5 раза превышает обычные значения. Ожидается, что данный поток станет основным фактором влияния на магнитосферу Земли на срок от 7 до 10 дней.

До начала действия высокоскоростного потока, включая ближайшие выходные, геомагнитная обстановка останется стабильной и спокойной.

Ранее сообщалось, что с утра 13 августа специалисты фиксировали быстрое снижение всех основных показателей солнечной активности. 

