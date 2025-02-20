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Кремы от солнца снижают плодовитость рыб

Вред экологии, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 08:40 Фото: pixabay
Солнцезащитные кремы, которые люди используют на пляже и перед купанием в море, приводят к обесцвечиванию и деформации кораллов, а также снижению плодовитости рыб, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Marine Pollution Bulletin. Например, вред морской фауне наносят химические соединения, блокирующие ультрафиолетовые лучи. Люди зачастую используют кремы перед купанием, а после него или спустя 90 минут с момента первого нанесения, следуя инструкции, снова наносят средство.

Ученые подсчитали, что в среднем один человек мажет на себя 36 г крема за раз и 50% от этого количества смывается. Таким образом, с одной тысячи посетителей пляжа в мировой океан может попасть до 35 кг косметического средства.

После изучения 110 статей об этой проблеме ученые пришли к выводу, что ежегодно на коралловые рифы попадает до 14 тыс. тонн солнцезащитного крема.

"Текущие исследования лишь приоткрыли поверхность понимания того, как эти химические вещества могут влиять на морскую флору и фауну", – отметил ведущий автор и научный сотрудник Аннелиз Ходж.

УФ-фильтры из кремов обнаружены в водах по всему миру – от оживленных туристических мест до более отдаленных участков, таких как Антарктида. Теперь ученым предстоит понять, способны ли эти вещества биоаккумулироваться в пищевой цепочке и насколько они опасны для живых существ.

А в начале февраля рыбаку удалось самостоятельно отбиться от акулы в Израиле.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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