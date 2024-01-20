Заказывал как игрушки: казахстанца осудили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков из США

В конце 2023 года присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт в отношении гражданина А., занимавшегося контрабандой наркотиков в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

С прошлого года перечень особо тяжкой категории уголовных дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей, расширился. В их число вошли уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

С ходом одного дела о транспортировке запрещенных веществ из-за границы поделились в Главной транспортной прокуратуре РК.

"Гособвинителем суду представлены неопровержимые доказательства того, что данный гражданин под видом "детских игрушек" заказывал и получал международные почтовые отправления из США с наркотиками с целью их реализации на территории Казахстана и извлечения из этого материальной выгоды". Главная транспортная прокуратура РК

На основании их вердикта виновный судом осужден к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее семь человек были осуждены от 3 до 16,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.

