Наука и технологии

Содержимое ледников может стать началом конца человечества

Лед, снег, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 06:40 Фото: pexels
Таяние ледников во всем мире будет иметь последствия не только для локальных экосистем, но и потенциально может повлиять на эпидемиологическую ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет earth.com, ученые считают, что ледники – это природный морозильник, где тысячелетиями хранятся биологические материалы. Как пояснил автор исследования Гуаннан Мао, ледники являются "генетическими архивами", которые хранят, в частности, гены устойчивости к антибиотикам.

Хотя рядовые обыватели привыкли считать, что устойчивые к антибиотикам "супербактерии" – это проблема нашего времени, вызванная активным использованием антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве и быту, в реальности все не так просто.

В природе уже существует много генов резистентности, которые формируются естественным образом. И проблема в том, что ледники могут хранить эту генетическую информацию в большом количестве. С талой водой в реки и озера может попадать значительное количество этого материала.

Как отмечают ученые, в мире микробов гены могут передаваться между организмами вне процессов обычного размножения. Это одна из причин, почему гены устойчивости к антибиотикам могут распространяться очень быстро.

Авторы не утверждают, что ледники сами по себе создают "супербактерии", но отмечают, что высвобождение генов устойчивости может увеличить вероятность возникновения опасных комбинаций, когда эти гены встречаются с бактериями, имеющими высокий потенциал вызывать заболевания.

Ранее мы сообщали, что коронавирус продолжает убивать по сто тысяч человек в год в одной стране.

Аксинья Титова
