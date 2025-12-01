#АЭС в Казахстане
Советы

Любителей минералки предупредили о риске для сердца

Стакан минеральной воды, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 07:20 Фото: pixabay
Российский нефролог Светлана Ли рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление минеральной водой, сообщает Zakon.kz.

О том, чем может быть опасно слишком большое количество этого напитка в рационе, врач предупредила в разговоре с lenta.ru.

По ее словам, минеральную воду принято считать полезным напитком, способным насытить организм ценными минералами. Однако избыток минералов может быть не менее вреден, чем их недостаток.

Ли объяснила, что избыток калия и натрия, которые содержатся в минералке, может провоцировать аритмию и в целом негативно влияет на здоровье сердца. Кроме того, из-за переизбытка натрия организм начинает задерживать воду. А слишком большое количество фтора, который также есть в минеральной воде, может привести к появлению пятен на зубной эмали и повышенной хрупкости костей.

Кроме того, навредить организму может и углекислый газ, делающий воду газированной. Он раздражает стенки желудка, что способно вызывать вздутие и отрыжку, а у людей с гастритом или язвой провоцировать обострение этих заболеваний.

"Как врач-нефролог, я рекомендую не злоупотреблять минеральной водой, особенно при наличии хронических заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта", – заключила Ли.

Ранее, кому нельзя запивать еду водой, рассказала гастроэнтеролог.

Аксинья Титова
