Ученые выяснили, почему люди "сбросили шерсть" в ходе эволюции

Потеря шерсти обычно является недостатком для большинства животных. Шерсть защищает многих существ от холода, ультрафиолетового излучения, паразитов и потери воды, сообщает Zakon.kz.

Однако, как объясняется в исследовании, опубликованном в журнале "Journal of Human Evolution", люди изменили эту модель.

По сравнению с другими приматами у нас гораздо меньше видимой шерсти на теле, но при этом значительно больше эккринных потовых желез (основной тип потовых желез, расположенных по всей коже, отвечающих за терморегуляцию) – от двух до четырех миллионов по всему телу.

Эти железы выделяют водянистый пот непосредственно на поверхность кожи, обеспечивая эффективное испарительное охлаждение.

Одна из самых убедительных гипотез, объясняющих эту потерю шерсти, как объясняется в исследовании Comprehensive Physiology 2015 года, сосредоточена на тепловом стрессе.

Около двух миллионов лет назад ранние люди стали проводить значительно больше времени в открытых саваннах, а не в тенистых лесах, подвергаясь воздействию интенсивного солнечного излучения и более высоких температур.

В то же время археологические и анатомические данные указывают на то, что они также все чаще полагались на ходьбу и бег на большие расстояния. Естественно, перемещение на большие расстояния в жару генерирует значительное количество метаболического тепла. Но без способа его рассеивания температура тела может подняться до опасного, если не смертельного, уровня.

Так что, хотя мех является отличным источником теплоизоляции, он стал рискованным недостатком при длительном выделении тепла. В частности, он может значительно препятствовать процессу теплоотдачи, задерживая воздух и уменьшая испарение с поверхности кожи.

Со временем люди эволюционировали, чтобы уменьшить количество волос на теле и увеличить потоотделение для решения этой проблемы.

При этом у людей остались волосы на голове. Ответ кроется в защите от солнца. Волосы на голове (особенно сильно вьющиеся) могут значительно снизить тепловую нагрузку от солнечного света, при этом позволяя поту испаряться. Это сочетание позволило ранним людям бегать и ходить на солнце, не перегревая мозг, что является критически важным преимуществом в экваториальных условиях.

