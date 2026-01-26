Чем будет заниматься Комитет цифровых активов и прорывных технологий: утверждено положение

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 13 января 2026 года утвердил Положение о Комитете цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, сообщает Zakon.kz.

Комитет цифровых активов и прорывных технологий является ведомством Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, осуществляющим руководство в сферах электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий.

Задачами Комитета являются:

формирование и реализация государственной политики в сферах электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;

создание условий для развития электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;

участие в планировании, мониторинге, стимулировании и развитии инновационной системы.

На Комитет возложены следующие функции:

обеспечение формирования и реализации государственной политики в регулируемых сферах;

выработка и реализация нормативного правового регулирования в регулируемых сферах;

обеспечение работы по утверждению состава и положения о деятельности экспертных советов в регулируемых сферах;

обеспечение работы по согласованию документов Системы государственного планирования в РК в регулируемых сферах;

осуществление межотраслевой координации в регулируемых сферах;

организация и обеспечение деятельности консультативно-совещательных органов в регулируемых сферах;

согласование стратегий и планов развития юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов (за исключением Фонда национального благосостояния), национальных холдингов, национальных компаний (за исключением национальных компаний, входящих в группу Фонда национального благосостояния) и аффилированных с ними юридических лиц, в регулируемых сферах;

заключение с национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и аффилированными с ними юридическими лицами технологических меморандумов, содержащих вопросы регулируемых сфер;

проведение правового мониторинга в отношении нормативных-правовых актов, разработчиком которых является Комитет, либо относящихся к их компетенции;

выработка предложений по развитию цифровых активов в РК, в том числе на основе международного опыта, осуществление мониторинга и координация ее элементов;

обеспечение разработки в пределах компетенции мер по продвижению несырьевого экспорта с учетом международных обязательств РК и осуществление его продвижения;

обеспечение стимулирования в пределах компетенции действующих инвесторов на осуществление реинвестирования;

обеспечение привлечения в пределах компетенции инвесторов, в том числе иностранных, для создания совместных производств;

обеспечение привлечения в пределах компетенции транснациональных корпораций для вхождения в глобальные цепочки добавленной стоимости;

разработка правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;

разработка правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;

разработка правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

разработка правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для целей их налогообложения, по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

разработка совместно с уполномоченным органом по предпринимательству проверочных листов в сфере цифровых активов в отношении цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в соответствии с Предпринимательским кодексом;

разработка квалификационных требований для осуществления деятельности по цифровому майнингу и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

выдача, приостановление и возобновление действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;

осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов, а также за соблюдением лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

установление требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег, и лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

разработка перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;

ведение государственного реестра лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

разработка правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

составление протоколов, рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий в порядке, установленном КоАП, в сфере цифровых активов;

обеспечение реализации проектов и программ в области электронной промышленности, включая проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрение современных технологий;

осуществление отраслевой экспертизы проектов в сфере электронной промышленности;

разработка требований к унифицированному рабочему месту или терминальной системе государственных органов и местных исполнительных органов, а также требований по унификации компонентов объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

разработка правил формирования и ведения реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, а также критериев по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности;

формирование и ведение реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности;

разработка правил осуществления отраслевой экспертизы в сфере электронной промышленности;

создание условий для развития отрасли информационно-коммуникационных технологий;

разработка перечня товаров, импорт которых освобождается от НДС;

разработка и утверждение правил деятельности автономного кластерного фонда "Астана хаб";

осуществление координации деятельности автономного кластерного фонда "Астана хаб";

утверждение правил представления сведений о привлеченных иностранцах и лицах без гражданства автономным кластерным фондом "Астана хаб", представляемых уполномоченному органу по вопросам миграции населения и КНБ, их состава и периодичности по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения и КНБ РК;

определение порядка установления соответствия участника автономного кластерного фонда "Астана хаб" условиям уменьшения корпоративного подоходного налога на 100 процентов по доходам от оказания услуг в сфере информатизации;

разработка и утверждение правил обеспечения мониторинга развития национальной инновационной системы;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий в пределах компетенции Комитета;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям разработка предложений по разработке и актуализации профессиональных стандартов и направление их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;

внесение предложений по разработке и актуализации отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

внесение предложений по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

внесение предложений по утверждению профессиональных стандартов по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения НПП "Атамекен";

внесение предложений на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах;

осуществление международного сотрудничества в регулируемых сферах, представление интересов РК в международных организациях и иностранных государствах;

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК;

утверждение состава и положения Управляющего комитета автономного кластерного фонда "Астана хаб";

разработка перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства;

поиск и проведение переговоров с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, с целью привлечения их к участию в реализации промышленно-инновационных проектов;

привлечение субъектов промышленно-инновационной деятельности к участию в бизнес-форумах, конференциях и семинарах по инвестиционной тематике;

распространение информации о промышленно-инновационных проектах в СМИ, в том числе иностранных;

обеспечение управления, ведения, сопровождения, функционирования и использования информационной системы "Единое окно" Национальной инновационной системы;

осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством РК.

Руководство Комитетом осуществляет председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Приказ введен в действие с 13 января 2026 года.