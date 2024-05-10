Сильная магнитная буря началась на Земле

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что На Земле 10 мая началась очень сильная магнитная буря уровня G4, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал РИА Новости ученый шторм может продолжаться от 20 до 40 часов.

"Магнитная буря началась. Текущий уровень – G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше, чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", – сказал Богачев.

Ранее он предупреждал о том, что впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня. Во время сильных бурь могут возникать неприятные ощущения у людей, включая головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении. Ученые связывают это с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.