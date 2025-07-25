Археологи из Казахстана и России нашли древнее захоронение с конем и оружием

Ученые из Казахстана и России обнаружили уникальные находки в Павлодарской области во время исследований погребальных комплексов раннего средневековья, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Алтайского государственного университета, в качестве главного объекта исследований был выбран новый памятник, получивший название Байпык.

Он расположен на правом берегу Иртыша, в 9 км от деревни Кривинка и является частью Семиярско-Кривинского археологического комплекса.

Известно, что несколько лет назад его открыл павлодарский ученый Виктор Мерц.

Памятник представляет собой песчаную дюну, образовавшуюся на пойменной террасе Иртыша. В советское время территория использовалась под посевы, что в ходе распашки привело к разрушению древнего комплекса.

Обследование территории памятника участниками экспедиции выявило погребение эпохи Великого переселения народов, датируемое предварительно IV-V веками нашей эры.

Фото: bolshoy-altay.asu.ru

В этом незатронутом захоронении были найдены человеческие останки, а также остатки шкуры с головой и ногами коня, предметы вооружений той эпохи.

Фото: bolshoy-altay.asu.ru

Среди находок – костяные накладки на лук, железные наконечники стрел и колчанный крюк. Также в погребении были обнаружены железная пряжка, нож и удила.

Руководитель экспедиции, профессор АлтГУ Сергей Грушин отметил, что наиболее интересной находкой стала небольшая бляшка, выполненная в так называемом полихромном стиле, которая связывает захоронение с гуннскими традициями эпохи Великого переселения народов.

Фото: bolshoy-altay.asu.ru

"Эта серебряная бляшка украшена зернью и полудрагоценным камнем, возможно, гранатом или сердоликом. Для точного определения вида камня потребуется помощь специалистов минерологов. Погребения подобного типа достаточно редки для Восточного Казахстана. Полихромный стиль маркирует восточную границу ареала распространения данного культурного комплекса, аналогичные захоронения встречаются и на Алтае". Сергей Петрович

Кроме того, в ходе экспедиции было исследовано захоронение более позднего периода, вероятно, тюркского, предварительно датируемое VIII-IX веком н.э.

Это захоронение человека также было осуществлено в сопровождении коня с железными удилами, но, к сожалению, было разрушено.

В окрестностях были собраны многочисленные обломки железных предметов, включая фрагменты ножа, наконечники стрел, железные панцирные пластины и другие предметы.

Немного ранее стало известно, что археологи Атырауского университета имени Х. Досмухамедова обнаружили на городище "Ақтөбе-Лаэти" редкие средневековые серебряные монеты, датируемые XIII веком.