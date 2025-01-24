Самые опасные собаки в мире

Собака считается лучшим другом человека благодаря своей верности и способности к обучению. Все эти качества заложены в собаках генетически, но, тем не менее, существует ряд пород, представители которых без должной дрессировки не способны побороть животные инстинкты, сообщает Zakon.kz.

Общая характеристика опасных пород собак

Тем, кто еще выбирает домашнего питомца, стоит знать, что существуют так называемые опасные породы собак.

К примеру:

питомцы аборигенных пород (например, басенджи) – их характер формировался без участия человека, поэтому особенности их поведения до конца не изучены и не корректировались путем селекции;

представители пород, используемых для травли (например, кане-корсо) – были выведены для участия в загонной охоте и обучались навыкам нападения;

питомцы бойцовских пород (например, пакистанский бульдог) – сложно поддаются дрессировке и контролю, поскольку в ходе селекции основной упор делался на развитие агрессии в отношении соперника в бою.

Опасные собаки должны содержаться в особых условиях: выгуливаться только в наморднике, на поводке и с первых месяцев жизни проходить профессиональную дрессировку. Свободный выгул таких питомцев возможен только на огороженной территории, при этом на заборе должна быть установлена предупреждающая табличка.

Общие качества, характерные для опасных пород собак:

ярко выраженные животные инстинкты;

отличное физическое развитие (крепкая мускулатура, средние и крупные размеры, выносливость);

хорошие охранные навыки;

лидерская позиция во взаимоотношениях с людьми;

слабая восприимчивость к дрессировке.

Природную агрессивность питомцев этой группы можно корректировать путем грамотной профессиональной дрессировки, поэтому выражение "опасные собаки" в большинстве случаев считается условным.

Ниже приведен перечень домашних животных, которых не рекомендуется заводить семьям с детьми, людям, живущим в больших многоквартирных домах, не имеющим финансовых и физических (например, занятость на работе) возможностей для обеспечения собаке условий содержания, безопасных как для ее здоровья, так и для жизни окружающих.

Акита-ину – порода японских собак, предки которых – матаги-ину – использовались людьми в качестве помощников в охоте на медведя и кабана. В 1934 году был принят официальный стандарт породы акита-ину, согласно которому чрезмерная агрессивность считалась браком.

Фото: phxere

Брать акита-ину в дом рекомендуется только опытным владельцам, имеющим навыки профессиональной дрессировки или воспитания собак опасных пород.

Алабай (среднеазиатская овчарка) – порода, формирование которой началось на территории стран бывшего СССР. Считается, что предки алабая существовали еще около 5-6 тысяч, лет назад и с тех пор их внешний вид мало изменился.

Почему ее включили в список потенциально опасных собак? В первую очередь, из-за их гигантских размеров – кобели алабая достигают 70 см в холке, а весят не менее 50 кг. Второй фактор – своенравный характер, из-за которого добиться послушания от животного возможно только путем длительных настойчивых дрессировок.

Аляскинский маламут – внешне симпатичная собака относится к опасным из-за уникального сочетания физической мощи, энергичного темперамента и характера лидера. Своего хозяина они будут слушаться только при одном условии: если почувствуют доминирование человека. Почувствовав "слабину", аляскинский маламут становится неуправляемым и опасным.

Американский бандог – порода, которая появилась в XX веке в результате скрещивания стаффордширских терьеров, мастиффов и питбулей. Несмотря на то, что сейчас представителей этой породы перестали выставлять на турнирах, бойцовские гены то и дело дают о себе знать. Американский бандог будет проявлять агрессию только в том случае, если с детства не выучит правила мирного поведения.

Американский бульдог (амбуль), уже благодаря внешности, не вызывает никаких иллюзий в отношении характера. Это не самые красивые собаки в мире, по мнению большинства, зато их мужественности могли бы позавидовать гладиаторы. Амбуля причислили к опасным породам собак из-за агрессии, которую он способен проявлять в отношении недружественного объекта. Нападение бульдога, инициированное хозяином или произошедшее спонтанно, может закончиться тяжелыми травмами для человека, вплоть до смертельных. В воспитании амбуля необходимо соблюдать главное табу – никогда не проявлять жестокость по отношению к питомцу.

Аргентинский дог – популярная как на родине, так и за пределами Аргентины порода собак. В некоторых европейских странах и в Австралии их разведение запрещено. Там считают, что животные представляют угрозу для жизни человека. Действительно, это опасные собаки – в силу своей комплекции и особенностей характера. Они очень привязываются к хозяину и членам семьи, поэтому почуяв угрозу, бесстрашно бросаются на любого врага.

Басенджи – аборигенная порода, которая очень сложно поддается дрессировке. Характер питомцев формировался без участия человека, тем не менее, эти животные способны проявлять любовь и привязанность к хозяину.

Фото: pxhere

Проблема в том, что от них очень тяжело добиться послушания – и отнюдь не потому, что они глупы, а потому, что привыкли принимать решения самостоятельно.

Боксер – порода охранных собак, которая была выведена в Германии в конце XIX века. Трудно представить, что на самом деле боксеры – "положительные герои", бесстрашные, уравновешенные и добрые. Тем не менее, в опасные породы собак их включили из-за большого количества случаев, когда боксеры нападали на людей.

Бразильский фила (фила бразилейро) – порода крупных собак, выведенная для охоты на крупных хищников. Гены предков – мастифа, бульдога и бладхаунда – заметны как во внешности, так и в характере. Собаки весом более 50 кг и ростом около 75 см выглядят тяжеловесно, тем не менее, способны развивать огромную скорость и настигать добычу за несколько секунд. Сокрушительная сила, агрессивность, слабые способности к социализации стали причиной того, что фила бразилейро включена в список самых опасных собак в мире. Во многих странах их запрещено разводить и содержать.

Бультерьер – собака с неординарной внешностью и смелым характером. В Великобритании, где была выведена порода, напористые и агрессивные собаки первоначально использовались для травли быков. Опасными эти собаки становятся у недобросовестных или неопытных хозяев, которые либо намеренно развивают в питомце агрессивность, либо упускают то время, когда животное способно обучаться мирному общению с окружающим миром.

Бурбуль – порода крупных собак родом из Южной Африки. Эти питомцы могут быть отличными охранниками, но не станут подчиняться владельцу, если не почувствуют его авторитет. Животные обладают огромной физической силой и молниеносной реакцией, поэтому даже неумышленно способны нанести серьезные травмы.

Доберман – порода собак, выведенная в Германии. Считается потенциально опасной, поскольку ее представители обладают энергичным темпераментом, физической силой и выносливостью. Умные и активные животные нуждаются в ранней социализации и постоянных физических нагрузках.

Фото: phxere

Кавказская овчарка (кавказский волкодав) входит в число опасных пород собак не случайно. Гигантские животные с молниеносной реакцией, чуткие к любому шороху и недоверчивые к людям способны за несколько секунд сломать любую преграду. В приступе ярости волкодава не сможет остановить даже хозяин, если с ним нет тесного эмоционального контакта.

Канарский дог запрещен для ввоза в Австралию, Новую Зеландию и Малайзию, в ряде стран мира эта порода включена в список опасных пород собак. Сначала они выполняли функции охраны скота, позже использовались как бойцовские собаки. Планомерная селекционная работа пошла на пользу породе. Канарские доги стали более спокойны и уравновешены, при правильном воспитании хорошо адаптируются к социуму.

Кане-корсо – потомки римских собак-гладиаторов. Несмотря на мощное телосложение и боевой характер, животные этой породы способны дарить хозяевам любовь и преданность. Воспитанием необходимо начинать заниматься как можно раньше.

Самостоятельно научить "гладиатора" базовым командам и беспрекословному послушанию удается единицам.

Немецкая овчарка – одна из самых популярных пород собак. Бесстрашные животные используются на службе в полиции, пограничных войсках, поисковых и охранных организациях, живут в больших семьях, становясь всеобщими любимцами.

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В число опасных пород собак немецкая овчарка попала по большей части из-за нерадивых хозяев, которые не смогли найти правильный подход к воспитанию "немца".

Немецкий дог – домашний питомец, размером и статью напоминающий молодого оленя. Позднее, кинологи решили обогатить породу качествами, необходимыми для охоты на крупную дичь. Скрещивание с мастифами, ирландскими волкодавами привело к улучшению выносливости и беговых способностей. Породу стали использовать в охоте на кабанов, а поскольку к данному виду охоты тяготели люди из высшего сословия, то собаки были одновременно и их телохранителями. Для таких животных характерны вспышки немотивированной агрессии, отказ от выполнения базовых команд. Животные становятся неуправляемыми, а учитывая их немаленькие размеры, представляют реальную угрозу для жизни человека.

Питбуль долгое время, как отмечено на сайте Purina.kz, использовался в качестве бойцовой собаки, из-за чего в качестве домашних питомцев щенков этой породы обычно не рассматривают. Действительно, начинающим собаководам категорически не рекомендуется брать питбуля в дом.

Фото: pxhere

Собаки нуждаются в грамотной профессиональной дрессировке, в противном случае их поведение будет сложно контролировать.

Родезийский риджбек – прирожденный охотник, что не мешает ему быть добрым компаньоном или охранником. Справиться с харизматичным и властным питомцем смогут только опытные собаководы. Крупная и энергичная собака требует к себе постоянного внимания. Агрессия – нетипичное для этой породы качество, которое развивается в ответ на жестокость и грубое обращение.

Ротвейлер – умная и преданная хозяину собака. Представители породы ответственны в выполнении тех функций, которые на них возлагаются, будь то охрана территории или помощь незрячим.

Фото: phxere

Репутацию жестокого и неуправляемого животного они получили в большей степени из-за безответственности хозяев, которые не смогли или не захотели потратить время и деньги на качественную дрессировку питомца.

Сенбернар относится к опасным породам собак прежде всего из-за размера. По характеру эти животные довольно миролюбивы, поэтому прекрасно адаптируются к жизни в большой семье. Из них получаются хорошие спасатели и сторожевые собаки. Сенбернар может нанести вред случайно, например, играя с маленькими детьми.

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Причины агрессивности симпатичных домашних питомцев кроются в неправильном воспитании или в жестоком обращении.

Стаффордширский бультерьер получил звание одной из самых опасных пород собак совершенно незаслуженно. Так считают владельцы этих питомцев, которые за годы владения не ощутили от них не только агрессии, но даже не слышали недовольного рычания. Главное, что должны уяснить потенциальные хозяева "стаффордов" – собака требует профессиональной дрессировки, искренней любви, постоянного внимания и контроля. Если вы не сможете обеспечить такие условия, то лучше присмотритесь к другой породе.

Тоса-ину (японский мастиф), выведенная с конкретной целью – для участия в собачьих боях. Животное имеет крупные размеры, может достигать 90 кг в весе, поэтому в схватке с кем бы то ни было, они в любом случае окажутся победителями. Содержание тоса-ину в качестве домашнего животного во многих странах запрещено. Даже в Японии порода встречается очень редко не только потому, что щенки стоят огромных денег, но и из-за абсолютной неприспособленности собаки к быту и характеру простых японцев.

Хаски внесены в список опасных пород собак из-за нескольких случаев нападения домашних питомцев на людей. Тем, кто знает полное описание породы, известно, что эти питомцы совершенно не склонны к агрессии. Напротив, они дружелюбные и общительные, поэтому прекрасно уживаются в больших семьях.

Фото: pxhere

Спровоцировать приступ агрессии может намеренная жестокость и демонстративная авторитарность хозяина, а также пробелы в социализации.

Чау-чау от природы упрямцы и гордецы. Именно поэтому их дрессировкой должны заниматься только профессиональные кинологи. Щенки чау-чау должны быть обучены адекватному восприятию обычных жизненных ситуаций, иначе даже слишком громкий смех или возня детей будут вызывать у них агрессию.

Кинологи подчеркивают, что большая часть из описанных выше пород являются потенциально опасными, то есть их поведение зависит от ответственности хозяина в вопросах воспитания и обращения с собаками.

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