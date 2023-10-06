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Наблюдателям звездного неба посчастливится увидеть “огненное кольцо”

Наблюдателям звездного неба посчастливится увидеть “огненное кольцо” Фото: Vito Technology, Inc.
В следующую субботу, 14 октября земляне смогут увидеть одно из самых ожидаемых астрономических событий года - кольцеобразное солнечное затмение, которое называют “огненное кольцо”, сообщает Zakon.kz

По информации Starkwalk.space, кольцеобразное солнечное затмение наступает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, находясь в апогее (на наибольшем расстоянии от нашей планеты) или близко к нему. В результате угловой размер Луны становится слишком маленьким, чтобы полностью закрыть Солнце, и мы видим светящееся кольцо вокруг темного лунного диска.

"Огненное кольцо" будет видно над Северной, Центральной и Южной Америкой. Яркое кольцо солнечного света вокруг Луны впечатлит наблюдателей и станет отличным объектом для фотоснимков. Около 32 700 000 человек смогут увидеть “кольцо огня”, а более 1 100 000 000 увидят частное затмение. Хотя кольцевые солнечные затмения не так уж и редки (они случаются раз в год-два), это затмение уникально благодаря обширной географии. К примеру, следующее затмение такого типа (которое произойдет 2 октября 2024 года) будет видно только над Чили и Аргентиной.

Астрономы также отметили, что затмения ходят парами: лунное затмение всегда происходит примерно за две недели до или после солнечного. Лунное затмение 28 октября 2023 года станет вторым затмением в этом сезоне. 

Ранее астрономы рассказали, что можно будет наблюдать в ночном октябрьском небе. Совсем скоро, 8-9 октября достигнут пика метеорные потоки - Дракониды, ожидается до 15 метеоров в час, а 21-22 октября – Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час.

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