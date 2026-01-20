#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Последствия обрушившейся на Землю магнитной бури оценили

Магнитная буря на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 21:26 Фото: freepik
Обрушившаяся на Землю магнитная буря может сказаться на работе технических устройств. В причинах разобрались российские ученые, сообщает Zakon.kz.

О влиянии магнитных возмущений такой силы агентству городских новостей "Москва" рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Помимо недомогания, люди могут столкнуться и с другими неблагоприятными последствиями, в частности, сбоем в работе технологических систем. Из-за воздействия солнечного ветра из строя могут выйти радиосвязь и навигационные системы, такие как GPS. Выбрасываемое Солнцем рентгеновское и ультрафиолетовое излучение может ионизировать верхние слои атмосферы нашей планеты, влияя на условия распространения радиоволн, объяснил ученый. Однако глобальных масштабов сбои не достигнут – мощности магнитной бури класса G4 для этого недостаточно. В целом, как подчеркнул Юрасов, в истории человечества ни одно геомагнитное возмущение не повлекло изменений планетарного значения.

Отметим, что 20 января Землю настигла магнитная буря. Ее мощность практически достигла экстремального уровня G5 – максимальное значение колебаний составило G4.7.

Ранее Zakon.kz писал подробнее про мощную магнитную бурю.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
