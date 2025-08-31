Можно ли "наесть" запас витаминов за лето?

Ученые объяснили, можно ли летом "запастись" витаминами, чтобы легче пережить осенне-зимний сезон простуд, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, часть витаминов действительно способна сохраняться в организме месяцами, но большинство выводится в течение нескольких часов или дней, поэтому полагаться исключительно на летние запасы не стоит. Об этом ученые заявили в интервью "Газете.Ru".

По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, в осенний и зимний периоды витамины играют ключевую роль в поддержке иммунитета. Но важно понимать, как именно они накапливаются и расходуются.

"Витамины С и группы В хранятся в организме считанные часы или сутки. Исключение – витамин В12, чьи запасы в печени могут сохраняться несколько лет. Поэтому цитрусовые, смородина, клубника, брокколи и другие богатые витамином С продукты должны присутствовать в рационе каждый день", – отметил специалист.

Он отмечает, что жирорастворимые витамины ведут себя иначе. Так, витамин А способен накапливаться в печени на несколько лет, витамин Е хранится в организме долго и усиливает работу иммунных клеток, витамин D – до полугода, при этом он синтезируется в коже под действием солнца, а витамин К имеет ограниченные запасы и требует регулярного поступления. Летом их можно получать из моркови, зелени, абрикосов, орехов, помидоров и других сезонных продуктов.

Однако, как отмечают эксперты, длительные запасы – это скорее эволюционный механизм выживания в экстремальных условиях, а не повод полностью отказаться от поступления витаминов с пищей в течение года. Нарушить усвоение и хранение витаминов могут заболевания ЖКТ, почек и печени, дефицит жиров в рационе, курение, алкоголь и хронический стресс.

Что касается самостоятельного приема витамина D или йода, особенно в северных регионах, врачи предостерегают от самоназначения. Избыточное поступление витамина D может вызвать гиперкальциемию и серьезные осложнения, а бесконтрольный прием йода способен спровоцировать прогрессирование скрытого тиреотоксикоза.

Ученые подчеркивают: витамины не являются абсолютной защитой от вирусов, но они помогают организму легче справляться с нагрузками и снижают риск тяжелого течения инфекций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

