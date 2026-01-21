Казахстанская школьница с помощью нейросети придумала экопакет, который растворяется в воде
Ученица 10-го класса Меруерт Кенжебай из города Алматы создала уникальный пакет, который не вредит природе, сообщает Zakon.kz.
Необычное изобретение отличается от привычных полиэтиленовых упаковок своей возможностью растворяться в воде, передает Almaty.tv. Со слов школьницы, пакет – это очень актуальная тема и сейчас многие люди его используют и бросают в многих местах и это загрязняет природу.
"Я уже сделала примерно четыре пакета, которые можно использовать. Я использовала искусственный интеллект. Чат GPT, он мне помог разделить пропорции и помог с ошибками, которые я совершила при изготовлении ", – поделилась Меруерт.
Для изготовления этого пакетика нужно несколько ингредиентов:
- крахмал для основы;
- глицерин для придания гибкости;
- уксус;
- вода.
Все эти компоненты Меруерт смешивает, доводит до кипения и после заливает в специальную формочку. Оставляют до полного высыхания. Весь процесс занимает два дня.
По словам школьницы, после использования пакет можно растворить в кипящей воде. В то время, как обычные полиэтиленовые аналоги разлагаются в почве почти 500, а то и тыс. лет.
