Покушение на убийство школьницы в Астане: некоторые детали раскрыли в НИШ

В НИШ прокомментировали инцидент с ученицей 12-го класса в Астане, сообщает Zakon.kz.

27 мая там подтвердили, что пострадавшая девушка является их ученицей 12-го класса.

Кроме того, в учебном заведении смогли рассказать о том, что нападение произошло не на территории школы и во внеурочное время. Подозреваемый в нападении не является учеником НИШ.

Ранее представители Управления здравоохранения рассказали о состоянии пострадавшей 18-летней девушки.

26 мая 2024 года стало известно, что ученица 12-го класса столичной Назарбаев Интеллектуальной школы попала в больницу с множественными ножевыми ранениями. В Управлении полиции района Есиль сообщили, что расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.