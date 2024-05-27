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Покушение на убийство школьницы в Астане: некоторые детали раскрыли в НИШ

Покушение на убийство школьницы, ученицы НИШ, детали, подробности, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:41 Фото: pixabay
В НИШ прокомментировали инцидент с ученицей 12-го класса в Астане, сообщает Zakon.kz.

27 мая там подтвердили, что пострадавшая девушка является их ученицей 12-го класса.

Кроме того, в учебном заведении смогли рассказать о том, что нападение произошло не на территории школы и во внеурочное время. Подозреваемый в нападении не является учеником НИШ.

Ранее представители Управления здравоохранения рассказали о состоянии пострадавшей 18-летней девушки.

26 мая 2024 года стало известно, что ученица 12-го класса столичной Назарбаев Интеллектуальной школы попала в больницу с множественными ножевыми ранениями. В Управлении полиции района Есиль сообщили, что расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.

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Астана НИШ 2024 год
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