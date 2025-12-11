В деревне раскопали 1800-летние "копилки" с десятками тысяч редких монет

Археологи во Франции обнаружили три древних кувшина для хранения, наполненных десятками тысяч римских монет. Сосуды зарыли в ямы 1700 лет назад в полу дома древнего поселения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, эти три кувшина, известные как амфоры, обнаружили во время раскопок, проводимых Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP) в деревне Сенон на северо-востоке Франции.

В общей сложности в них может находиться более 40 тыс. римских монет.

"В первом кладе содержалось около 38 килограммов монет, что соответствует примерно 23-24 тыс. монет. Второй кувшин и его монеты весили около 50 кг, и, судя по 400 монетам, извлеченным из горлышка, которое было сломано во время обнаружения, он мог содержать от 18 до 19 тыс. монет. Третий кувшин был извлечен в древности, и в яме, где когда-то стоял сосуд, остались только три монеты", – сообщил Венсан Женевьев, нумизмат INRAP, занимающийся анализом кладов.

В этом районе уже известно об около 30 кладах монет, поэтому истинное значение этой находки заключается не в количестве монет, а в подробной информации о месте их обнаружения. В заявлении INRAP говорится:

"Вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, нет уверенности в том, что это "сокровища", спрятанные в период нестабильности".

Судя по датам на монетах, эксперты полагают, что амфоры были захоронены между 280 и 310 годами н. э.

В кладе есть монеты с бюстами императоров Викторина, Тетрика I и его сына Тетрика II, императоров так называемой Галльской империи, которая правила Галлией и прилегающими провинциями независимо от остальной Римской империи с 260 по 274 год, пока не была воссоединена императором Аврелианом в 274 году.

Наполненные монетами амфоры находились на уровне земли, поэтому к ним был легко добраться. Интересно, что доступ к кувшинам позволяет предположить, что владельцы использовали их как долгосрочное хранилище сбережений, а не как наспех спрятанный клад.

