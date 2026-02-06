"Умереть тихо": аномальная активность на Солнце не дотянула до рекорда столетия

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обнаружили на Солнце группу пятен. Интерес к ним вызван не просто так, как оказалось, аномальная активность могла установить новый рекорд, сообщает Zakon.kz.

Исследователи уточняют, что активность группы солнечных пятен № 4366, обращенных к Земле, достигла второго места в XXI веке по числу мощнейших рентгеновских вспышек.

По их данным, не хватает всего двух вспышек уровня M или X, чтобы обойти область 3664.

Фото: Telegram/lpixras

Ученые также отмечают с иронией драматизм случившегося:

"Для любителей магии цифр – на картинке исключительно цифры 3, 4 и 6".

Спустя некоторое время исследователи разместили еще одно интересное видео.

Они сообщают, что очередной очень сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца.

Но это уже никакого значения не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю.

"К Земле через несколько дней, почти наверняка, выйдут лишь обломки. У находящейся напротив Земли области 4366 остались примерно сутки на то, чтобы собрать энергию на последний взрыв и умереть. Либо умереть тихо. Бензин кончился". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

