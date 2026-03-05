#Референдум-2026
Наука и технологии

Археологи отыскали золотой клад, в котором есть предметы из звездного металла

Космос, планета, металл, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 07:36 Фото: freepik
Спустя более 60 лет после того, как рабочие в окрестностях города Вильена на юго-востоке Испании наткнулись на впечатляющий клад золота бронзового века, ученые подтвердили, что два его фрагмента выкованы из железа, упавшего из космоса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, полученные данные свидетельствуют о том, что металлурги на Иберийском полуострове создали эти реликвии примерно в 1400-1200 годах до нашей эры.

Сокровища Вильены считаются одним из важнейших в Европе комплексов доисторических золотых артефактов, насчитывающим более 60 предметов, большинство из которых изготовлены из искусно обработанного золота и бережно хранятся в керамических сосудах.

Среди блеска два предмета всегда выглядели неуместно: проржавевший браслет и полая полусферическая крышка, украшенная золотом.

Их "железистый" вид не соответствовал бронзовому веку, к которому относится остальная часть клада, и на протяжении десятилетий археологи не знали, как их объяснить.

В конце концов, широкомасштабное использование земного железа в этом регионе началось гораздо позже. Так для чего же были эти похожие на железо украшения в сокровищнице бронзового века?

Чтобы разгадать тайну, группа под руководством музейного реставратора Сальвадора Ровиры Льоренса взяла крошечные образцы с обоих предметов и проанализировала их с помощью масс-спектрометрии – метода, позволяющего определить элементный состав материала.

Авторы пришли к выводу, что браслет и колпак, скорее всего, изготовлены из метеоритного железа и относятся к тому же позднему бронзовому веку, что и остальная часть сокровища.

По словам соавтора Игнасио Монтеро Руиса, "железо было столь же ценно, как золото или серебро, и в данном случае его использовали для украшений или декоративных целей", что указывало на то, что это редкое "сырье" предназначалось для предметов высокого статуса.

Исследователи отмечают, что это, возможно, первые подтвержденные примеры метеоритных железных предметов на Пиренейском полуострове, что ставит Вильену в один ряд с более известными случаями, такими как знаменитый кинжал Тутанхамона и другие артефакты бронзового века из "звездного металла".

В большинстве случаев такие находки указывают на то, что общины внимательно наблюдали за небом, собирали упавшие метеориты и методом проб и ошибок научились ковать этот прочный материал в браслеты и оружейные детали.

Ранее ученые подробно описали, как современные люди скрещивались с неандертальцами.

Аксинья Титова
