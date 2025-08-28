#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые выяснили, что акулы могут остаться без зубов

Морские обитатели, океан, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 06:47 Фото: pexels
Ученые из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) выяснили, что повышение кислотности Мирового океана отрицательно сказывается на зубах акул, снижая их способность охотиться, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование опубликовано на портале Frontiers. Во время эксперимента ученые проанализировали более 600 выпавших зубов черноперых рифовых акул. Их поместили в два резервуара с разным уровнем кислотности воды.

Один – имитировал показатель кислотности океана, а второй – прогнозируемое падение уровня pH к 2300 году, что делает воду более кислотной.

В результате после восьми недель во втором резервуаре в зубах акул были выявлены трещины, коррозия корней и признаки структурного разрушения.

"Даже зубы высших хищников демонстрируют видимые повреждения в закисленных условиях, что позволяет предположить, что повышение уровня pH океана может повлиять на акул более непосредственно, чем предполагалось ранее", – заключил биолог Университета Генриха Гейне Максимиллиан Баум.

Ранее биологи выяснили, почему одни фламинго стареют медленнее других.

Аксинья Титова
