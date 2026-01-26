Как загрязненный воздух влияет на здоровье

По мнению специалистов, загрязненный воздух запускает в организме цепную реакцию, которая одновременно нарушает работу кишечника и ускоряет образование атеросклеротических бляшек в сосудах сердца, сообщает Zakon.kz.

Также ученые выяснили, что частицы загрязненного воздуха воздействуют на печень и усиливают проявления атеросклероза. После вдыхания они задерживаются слизью в дыхательных путях и вместе со слюной попадают в пищеварительный тракт, пишет журнал Environment International.

"Кроме этого, эксперименты на мышах показали, что воздействие загрязненного воздуха изменяет состав кишечной микробиоты. При этом изменения могут развиваться без выраженного воспаления и долго оставаться незаметными", – сообщили авторы исследования.

Сдвиги в составе микробного сообщества сопровождались ростом уровня короткоцепочечных жирных кислот – продуктов бактериального метаболизма, способных влиять на работу других органов. При этом исследователи не выделяли конкретную бактерию, подчеркивая, что значение имеют изменения всей экосистемы кишечника.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что необычное поведение во сне, а точнее крики, смех и резкие движения, может указывать на надвигающееся когнитивное снижение и нейродегенеративные заболевания.