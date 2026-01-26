#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.79
595.07
6.56
Наука и технологии

Как загрязненный воздух влияет на здоровье

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 21:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По мнению специалистов, загрязненный воздух запускает в организме цепную реакцию, которая одновременно нарушает работу кишечника и ускоряет образование атеросклеротических бляшек в сосудах сердца, сообщает Zakon.kz.

Также ученые выяснили, что частицы загрязненного воздуха воздействуют на печень и усиливают проявления атеросклероза. После вдыхания они задерживаются слизью в дыхательных путях и вместе со слюной попадают в пищеварительный тракт, пишет журнал Environment International.

"Кроме этого, эксперименты на мышах показали, что воздействие загрязненного воздуха изменяет состав кишечной микробиоты. При этом изменения могут развиваться без выраженного воспаления и долго оставаться незаметными", – сообщили авторы исследования.

Сдвиги в составе микробного сообщества сопровождались ростом уровня короткоцепочечных жирных кислот – продуктов бактериального метаболизма, способных влиять на работу других органов. При этом исследователи не выделяли конкретную бактерию, подчеркивая, что значение имеют изменения всей экосистемы кишечника.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что необычное поведение во сне, а точнее крики, смех и резкие движения, может указывать на надвигающееся когнитивное снижение и нейродегенеративные заболевания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Бомба замедленного действия: как загрязнение воздуха влияет на здоровье казахстанцев
16:52, 03 июня 2025
Бомба замедленного действия: как загрязнение воздуха влияет на здоровье казахстанцев
Актуально для алматинцев: загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности – исследование
08:56, 07 февраля 2025
Актуально для алматинцев: загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности – исследование
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и трех городах
08:16, 26 сентября 2023
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и трех городах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: