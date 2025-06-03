Бомба замедленного действия: как загрязнение воздуха влияет на здоровье казахстанцев

Советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" Гульмира Исмагулова 3 июня 2025 года в Сенате озвучила, как загрязненный воздух способствует росту заболеваемости и смертности от тяжелых заболеваний среди населения Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнула, что, согласно составленной ею таблице с индексами загрязнения воздуха за 2005-2023 годы по 20 промышленным центрам страны, загрязненный воздух нанес серьезный ущерб здоровью населения – особенно беременным женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

"Загрязнение усугубляло общее состояние здоровья и в ряде случаев приводило к преждевременной смертности. Самым тяжелым годом оказался 2018-й. После него ситуация продолжила ухудшаться в Караганде, Темиртау, Астане, Алматы, Жезказгане и Актау. Такие заболевания, как рак, врожденные аномалии, бесплодие и неспособность выносить здорового ребенка, не проявляются сразу – они являются следствием накопительного эффекта. Все заболевания имеют много причин, но тут прослеживается закономерность. 2018 год стал не только самым загрязненным, но и самым неблагополучным с точки зрения заболеваемости раком и врожденными патологиями", – озвучила Гульмира Исмагулова.

Она отметила, что если посмотреть на 2021 год, то после отмены карантина заболеваемость раком снова резко пошла вверх.

"Поэтому я здесь, чтобы привлечь внимание к тому, что постоянное превышение предельно допустимых норм загрязнения воздуха – это бомба замедленного действия. Она уничтожает генофонд нации. В вопросе перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ) я призываю проявлять бескомпромиссность. Если воду можно профильтровать перед употреблением, то с воздухом все иначе. Мы дышим им постоянно, и вместе с воздухом в легкие и кровь проникают токсины и канцерогены. Они вызывают быструю утомляемость, ухудшение когнитивных способностей, онкологические заболевания, проблемы с фертильностью, диабет, астму и множество других болезней", – дополнила она.

В Восточно-Казахстанской области заболеваемость раком за последние пять лет выросла на 25%, в Алматы – на 23,5%, в Туркестанской области – на 22%.

"Благодаря усилиям системы здравоохранения, своевременной диагностике и квалифицированному лечению смертность от онкологических заболеваний в Казахстане значительно снизилась. Однако смертность от болезней органов дыхания за 2005-2023 годы увеличилась. В Атырауской области смертность от болезней органов дыхания выросла в 3,2 раза, в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях – в 2,6 раза", – сказала Гульмира Исмагулова.

Ранее синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны. В этих городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.