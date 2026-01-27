Найдено природное средство от выпадения волос

Ученые из Университета Седжон пришли к выводу, что соединение гинзенозида Rf из корейского женьшеня показало способность защищать волосы от гормонального выпадения, сообщает Zakon.kz.

В экспериментах на мышах с моделью андрогенетической алопеции – самой распространенной формы облысения – прием гинзенозида Rf заметно улучшал рост волос даже при подавленном волосяном цикле. У животных увеличивалось число волосяных фолликулов, их размер, волосы становились толще. Анализ тканей показал восстановление нормальной структуры и активности волосяных луковиц, пишет Газета.



Исследователи также выяснили механизм действия вещества. Гинзенозид Rf снижает активность андрогенных рецепторов – белков, через которые мужские гормоны запускают процесс истончения и выпадения волос. Соединение ускоряет разрушение этих рецепторов внутри клеток, тем самым ослабляя гормональные сигналы, приводящие к алопеции. Подобный механизм ранее не описывался в исследованиях выпадения волос.

Авторы отмечают, что результаты получены на доклинической модели и пока не подтверждены в исследованиях с участием людей. Тем не менее работа указывает на перспективность гинзенозида Rf как основы для создания натуральных средств профилактики выпадения волос и продуктов для поддержания здоровья кожи головы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

