Наращивание ресниц может привести к патологическому выпадению волос
Фото: pixabay
Мастер по наращиванию ресниц Инна Шолошенко рассказала, что наращивание ресниц на регулярной основе может привести к развитию тракционной алопеции – патологическому выпадению волос, сообщает Zakon.kz.
Об этом эксперт рассказала "Газете.Ru".
"При постоянном чрезмерном натяжении волоса в течение длительного периода волосяной фолликул может войти в фазу покоя цикла роста. В среднем этот эффект развивается в течение четырех месяцев использования искусственных ресниц. Распознать развитие заболевания на раннем этапе можно по постепенному укорачиванию ресниц". Инна Шолошенко
По словам Шолошенко, остановить выпадение ресниц и увеличить их густоту помогут касторовое, миндальное, облепиховое, репейное и оливковое масла. Эксперт подчеркнула, что можно также использовать специализированную косметику.
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