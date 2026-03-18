В древнем городе Казахстана появится новый памятник – кому его посвятят
В пресс-службе акимата Атырауской области уточнили, что в 2026 году специалисты обнаружили около 250 артефактов на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс Сарайшык.
Среди находок можно отметить предметы быта и украшения из металла, стекла и кости, а также керамическую посуду. Все они относятся к эпохе Золотой Орды.
Особый интерес у ученых вызвал бронзовый замок XIV-XV веков, аналогов которому ранее не находили на памятниках того периода.
Помимо артефактов, археологи выявили фрагменты жилых домов, цитадели и караван-сарая, относящиеся к раннему XIV веку.
По словам главного инспектора, археолога музея-заповедника Айбека Тураровича, в 2025 году на территории Сарайшыка раскопки проводились в пяти местах, где было найдено более 150 артефактов.
Параллельно у мест раскопок установлены QR-коды, с помощью которых посетители могут узнать подробности об истории памятника.
"В будущем на территории комплекса планируется установить памятник Касым хану".Пресс-служба акимата Атырауской области
Сарайшык (Сарайчик) – средневековый город XIII-XVI веков, важный экономический и политический центр Золотой Орды, Ногайской Орды и Казахского ханства, расположенный в Атырауской области. Это была летняя ставка ханов, значимый торговый узел, который был окончательно разрушен в 1580 году, сегодня – памятник археологии.
