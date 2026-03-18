События

В древнем городе Казахстана появится новый памятник – кому его посвятят

артефакты, музей, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 16:06 Фото: gov.kz
На территории исторического комплекса Сарайшык может появиться памятник Касым хану. Параллельно археологи находят сотни артефактов и раскрывают новые детали жизни средневекового города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Атырауской области уточнили, что в 2026 году специалисты обнаружили около 250 артефактов на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс Сарайшык.

Среди находок можно отметить предметы быта и украшения из металла, стекла и кости, а также керамическую посуду. Все они относятся к эпохе Золотой Орды.

Особый интерес у ученых вызвал бронзовый замок XIV-XV веков, аналогов которому ранее не находили на памятниках того периода.

Фото: gov.kz

Помимо артефактов, археологи выявили фрагменты жилых домов, цитадели и караван-сарая, относящиеся к раннему XIV веку.

По словам главного инспектора, археолога музея-заповедника Айбека Тураровича, в 2025 году на территории Сарайшыка раскопки проводились в пяти местах, где было найдено более 150 артефактов.

Параллельно у мест раскопок установлены QR-коды, с помощью которых посетители могут узнать подробности об истории памятника.

"В будущем на территории комплекса планируется установить памятник Касым хану".Пресс-служба акимата Атырауской области

Сарайшык (Сарайчик) – средневековый город XIII-XVI веков, важный экономический и политический центр Золотой Орды, Ногайской Орды и Казахского ханства, расположенный в Атырауской области. Это была летняя ставка ханов, значимый торговый узел, который был окончательно разрушен в 1580 году, сегодня – памятник археологии.

Чуть ранее мы рассказывали, что в Павлодаре к Наурызу воссоздали один из самых древних казахских инструментов с помощью современных технологий. 3D-инженер Иван Могер спроектировал и напечатал кобыз, который не только повторяет форму оригинала, но и способен звучать.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
