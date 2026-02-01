#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Огромный лесной массив накрыл дремлющий супервулкан в США

Природа Йеллоустона , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 07:10 Фото: National Parks Conservation Association
Огромный выступ на северной окраине кальдеры Йеллоустона – последний признак вулканической активности в американском национальном парке. Геологи называют это явление "вулканическим поднятием", сообщает Zakon.kz.

По данным OregonLive, оно связано с движением магмы или газа под землей.

Впервые появившись в 1996 году вблизи гейзерного бассейна Норриса, это поднятие получило название "аномалии поднятия Норриса", но исчезло после 2004 года.

В июле 2025 года проект Norris Uplift возобновил свою работу и теперь по размерам соответствует крупному американскому городу.

По словам Майкла Поланда, руководителя Йеллоустонской вулканической обсерватории, вулкан "по размерам равен Чикаго".

В ежемесячном отчете обсерватории, опубликованном на сайте Геологической службы США 2 января, ученые написали, что "измерения указывают на незначительное поднятие вдоль северного края кальдеры, которое, по-видимому, началось в июле".

Такое незначительное изменение трудно заметить невооруженным глазом, но оно было зафиксировано станциями GPS-мониторинга и интерферометрическим радаром с синтезированной апертурой.

Это с меньшей вероятностью может быть признаком надвигающегося извержения или какой-либо другой опасности. За Йеллоустоном ведется тщательное наблюдение, и признаки значительных сейсмических нарушений проявятся за десятилетия вперед.

Опасения по поводу надвигающегося извержения супервулкана, из которого образовался Йеллоустонский национальный парк, циркулируют в интернете уже много лет.

Ранее сообщалось, что в Сахаре нашли жуткие черные пятна, из-за которых дюны исчезают с одной стороны и растут с другой.

Аксинья Титова
