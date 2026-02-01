Огромный лесной массив накрыл дремлющий супервулкан в США
По данным OregonLive, оно связано с движением магмы или газа под землей.
Впервые появившись в 1996 году вблизи гейзерного бассейна Норриса, это поднятие получило название "аномалии поднятия Норриса", но исчезло после 2004 года.
В июле 2025 года проект Norris Uplift возобновил свою работу и теперь по размерам соответствует крупному американскому городу.
По словам Майкла Поланда, руководителя Йеллоустонской вулканической обсерватории, вулкан "по размерам равен Чикаго".
В ежемесячном отчете обсерватории, опубликованном на сайте Геологической службы США 2 января, ученые написали, что "измерения указывают на незначительное поднятие вдоль северного края кальдеры, которое, по-видимому, началось в июле".
Такое незначительное изменение трудно заметить невооруженным глазом, но оно было зафиксировано станциями GPS-мониторинга и интерферометрическим радаром с синтезированной апертурой.
Это с меньшей вероятностью может быть признаком надвигающегося извержения или какой-либо другой опасности. За Йеллоустоном ведется тщательное наблюдение, и признаки значительных сейсмических нарушений проявятся за десятилетия вперед.
Опасения по поводу надвигающегося извержения супервулкана, из которого образовался Йеллоустонский национальный парк, циркулируют в интернете уже много лет.
