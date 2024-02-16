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Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау

Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау Фото: ДЧС Мангистауской области
В Актау на территории Индустриального парка огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Мангистауской области, ЧП произошло 16 февраля в 11:55 на территории индустриального парка Мангистау в пятой производственной зоне города Актау.

Как сообщил Zakon.kz заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области капитан гражданской защиты Арман Тенел, на место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС.

"По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение горючих отходов нефункционирующей производственной башни. Пожар локализован, на данный момент ликвидация продолжается. По причине высокой температуры производственная башня обрушилась. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при производстве резательных работ. На данный момент проводятся проверочные мероприятия. По результатам виновные лица будут привлечены к административной ответственности", – рассказал он.

Вместе с тем в ТОО "Индустриальный парк Мангистау" сообщили, что при сварочных работах работниками ТОО "Asia Steel" на участке №203 возгорелась колонна "Этилбензола", что повлекло за собой пожар.

"Эта колонна принадлежит ТОО "Asia Steel", в котором ранее содержались химические отходы. ТОО "Asia Steel" арендует земельный участок №206, расположенный рядом с участком №203. На сегодняшний день работниками компании ТОО "Asia Steel" ведутся работы по демонтажу купленных объектов, в том числе колонны "Этилбензола". Кроме того, согласно акту компании ТОО "Абсолют-М", которая предоставляет услуги Фонду "Жасыл даму" по утилизации опасных отходов и транспортировке, химические отходы извлечены из колонны и вывезены с территории ТОО "Индустриальный парк Мангистау", – говорится в сообщении компании.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. 

Ранее сообщалось о крупном пожаре в ЖК "7Я" в Астане. Во время пожара спасатели эвакуировали 30 человек.

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Диана Абдуллаева
Мангистауская область
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