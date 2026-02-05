В Казахстане введут кейс-менеджеров для персонального сопровождения детей

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова 5 февраля 2026 года на брифинге СЦК сообщила, что в Казахстане появится институт кейс-менеджеров для индивидуального сопровождения детей при нарушении их прав, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, для индивидуального сопровождения каждого ребенка в органах опеки будет введена должность кейс-менеджера.



"Для педагогов-психологов и социальных педагогов вводятся новые требования, предусматривающие обязательное ежегодное повышение квалификации. Кроме того, для специалистов органов опеки ежегодно будет выделяться 200 образовательных грантов. По поручению главы государства реализован широкий комплекс мер, направленных на создание безопасной среды для жизни, обучения и развития детей", – озвучила Шынар Акпарова.

В пресс-службе Минпросвещения дополнили, что в рамках концепции "Дети Казахстана" в стране вводится институт кейс-менеджеров, обеспечивающих персональное сопровождение ребенка при нарушении его прав.

"По каждому выявленному случаю в регионах будет закрепляться кейс-менеджер из числа органов опеки и попечительства, ответственный за ведение случая до его завершения. Кейс-менеджеры будут координировать действия образования, социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных и психологических служб, а также формировать и реализовывать индивидуальный план помощи ребенку, включая медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную и правовую поддержку", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут обучать родителей, как взаимодействовать с детьми.