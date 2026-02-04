#Казахстан в сравнении
Статьи

Магнитные бури и здоровье: удобный миф или правда

Связь головы и космоса, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:25 Фото: Zakon.kz
Если нас мучает головная боль или нет настроения, то дело точно в магнитных бурях. Ведь так мы привыкли рассуждать? Но насколько это научно обосновано и имеет ли головная боль в целом связь с космосом, выяснял корреспондент Zakon.kz вместе со специалистами.

Ну давайте начнем с того, что такое магнитные бури.

Это периоды, когда магнитное поле Земли внезапно выходит из привычного равновесия. Такие "встряски" могут длиться от нескольких часов до пары дней и напрямую связаны с космической погодой, вспышками и выбросами энергии на Солнце, которые долетают до нашей планеты и вмешиваются в ее магнитный порядок.

В последние годы мы привыкли к принципу: болит голова – жди магнитную бурю. Не объявили? Значит, она тайная, засекреченная, для избранных. Не сходится и это, срочно проверяем ретроградный ли в данный момент Меркурий, потому что он, как известно, всегда где-то рядом и всегда готов вмешаться в нашу жизнь.

Связь головы и космоса

Фото: freepik

Людям свойственно верить во все: в заговоры, знаки судьбы, гороскопы или дурную энергетику. Потому что это красиво, загадочно и абсолютно не требует усилий. Гораздо менее вдохновляюще звучит банальное: не выспался, выпил три кофе вместо воды или смотрел весь день скрючившись в телефон. Где тут космос? Где драма? Ответ кроется в медицине.

Мы поговорили с заведующей кафедрой нервных болезней Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова, главным неврологом МЗ РК Сауле Туруспековой, которая рассказала нам, на сколько связаны магнитные бури и головные боли. Спойлер, они практически не связаны.

"На сегодняшний день убедительных научных доказательств прямой связи между магнитными бурями и головной болью нет. Крупные исследования не подтверждают, что геомагнитная активность сама по себе вызывает мигрень или другие типы головной боли у большинства людей. Отдельные работы находили слабые корреляции, но они не доказывают причинно-следственную связь. Просто ухудшение погодных условий может вносить свою лепту в течение хронических заболеваний", – говорит невролог.

Головная боль часто связана со стрессом, нарушением сна, усталостью или колебаниями артериального давления. Однако эти факторы многие люди не осознают и склонны приписывать плохое самочувствие внешним природным явлениям.

"Человеку психологически проще объяснить недомогание магнитными бурями, чем искать и признавать истинную причину. В целом так и работает психология: мы чаще виним внешний фактор. Кроме того, срабатывает эффект ожидания: если в новостях предупреждают о магнитной буре, человек начинает внимательнее прислушиваться к себе и острее замечать любые неприятные ощущения, тогда как недосып, стресс, обезвоживание или переутомление остаются за кадром".Невролог Сауле Туруспекова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:25
Почему магнитные бури опаснее, чем кажется

Слияние с бесконечным вечным

Фото: freepik

Но магнитные бури в нашем общественном сознании все же стали универсальным "козлом отпущения". Единственная правда здесь в том, что они могут влиять на жизнь человека, но косвенно. Колебания могут причинить вред технике, и вот это уже доказанный факт, который нам подтвердила главный сотрудник Института ионосферы Ольга Крякунова.

"Во время таких бурь в первую очередь страдает техника. Возмущения в ионосфере могут нарушать радиосвязь и навигацию. В длинных линиях электропередачи находятся токи, из-за чего возможны сбои в работе железнодорожной автоматики. Чаще всего это происходит в высоких широтах, однако исследования показывают, что подобные эффекты возможны и в Казахстане. Наиболее чувствительны к геомагнитным бурям космические аппараты. Из-за усиленного потока заряженных частиц спутники могут терять ориентацию и давать сбои в работе электроники. Повышенный уровень радиации на орбитах влияет не только на спутники, но и на авиацию, представляя потенциальную опасность для пассажиров авиалайнеров на больших высотах", – поясняет Ольга Крякунова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:25
Названа реальная продолжительность жизни старых самолетов, возвращенных в рейсы

Но мы не можем отрицать, медицинские исследования показывают, что у части людей магнитные бури действительно могут ухудшать самочувствие: снижается активность, обостряются хронические заболевания. В статистике нередко отмечают рост числа инфарктов и инсультов во время геомагнитных возмущений.

"При этом данные остаются противоречивыми, есть немало людей, которые вовсе не ощущают влияния магнитных бурь. Исследования, в том числе проведенные в нашем институте, показали: перед бурями и во время них может учащаться сердечный ритм, что особенно чувствительно для людей с хроническими заболеваниями. Однако ученые подчеркивают: говорить о прямой причине пока рано, вопрос требует дальнейших исследований с участием медиков", – говорит эксперт.

Так что делать: винить бури или себя?

Ни то ни другое полностью. Магнитные бури можно оставить в покое, а вот к своему организму стоит прислушаться.

Самые частые причины головной боли:

  • хронический стресс и мышечное напряжение;
  • нарушения сна;
  • длительная работа за экраном;
  • обезвоживание;
  • пропуски приемов пищи;
  • колебания артериального давления.
"Очень часто люди недооценивают роль образа жизни и перегрузки нервной системы. Если игнорировать реальные причины головной боли, это может привести к серьезным последствиям. Постоянные стресс-триггерные боли со временем могут перерасти в хронические, если не предпринимать меры. Кроме того, это снижает качество жизни и может скрывать более серьезные проблемы. Например, неконтролируемую гипертонию, депрессию, тревожные расстройства или другие заболевания. Если все списывать на магнитные бури, можно упустить время, когда проблему еще можно легко и своевременно скорректировать", – резюмирует невролог.

Отсюда можно сделать простой вывод. Космос, безусловно, велик и загадочен, но наши проблемы чаще всего находятся гораздо ближе, на расстоянии вытянутой руки и отложенного на завтра визита к врачу. Поэтому бережнее относитесь к своему здоровью.

